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癌症病友勇唱生命希望！嘉義長庚勇士合唱團音樂發表會

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義長庚醫院癌症病友及家屬成立「勇士合唱團」，下午在朴子市水道頭文創聚落，舉辦成果發表會，病友們登上圓夢舞台，唱出生命之歌。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚醫院癌症病友及家屬成立「勇士合唱團」，下午在朴子市水道頭文創聚落，舉辦成果發表會，病友們登上圓夢舞台，唱出生命之歌。圖／嘉義長庚提供

嘉義長庚醫院為鼓勵癌症病友勇敢活出自我，7年前協助癌症病友及家屬成立「勇士合唱團」，下午在嘉義縣朴子市水道頭文創聚落，舉辦成果發表會，病友們登上圓夢舞台，透過音樂凝聚正向能量傳遞關懷，唱出生命之歌，獲觀眾熱烈掌聲喝采。

20名團員中有11人是癌症病友，其中77歲「緞姐」罹癌20年，期間經歷3次復發，因為愛唱歌的心，帶著家人加入勇士合唱團，「緞姊」的家人陪伴她，用親情力量支持每名病友；病友團員「小香」說，「這裡就像第二個家，團員隨著歌聲走進自己心靈、發掘潛能、建立自信心與成就感。」

合唱團演唱歌曲以「鄧麗君組曲」懷舊風格開場，結尾以「當你老了」、「趁我還會記」、「往後餘生」等歌曲，鼓舞病友，未來的日子堅毅勇敢面對疾病，走過抗癌歷程，留下美好的回憶。

除病友演唱，發表會邀請小提琴家老師胡俊榮，以及有氧太鼓表演、二胡演奏等，水道頭文創聚落現場有文化歷史、陶藝創作、咖啡輕食等各式文化特色市集，現場打卡贈送小點心，讓民眾徜徉在鄧麗君的懷舊歌曲與日式建築，享受溫暖與感動音樂氛圍。

合唱團指揮邱秀美老師說，這群癌友與家人大多沒有音樂基礎，看不懂五線譜，也不懂樂理，但他們互相扶持，鼓勵持續練唱，才能走到社區開口唱歌，也讓大家看見他們對生命的熱愛。

嘉義長庚一般外科醫師黃琬瑜說，醫療科技日益進步，癌症不再是難治療疾病，重要的是治療後病人如何重新走出自我，擺脫罹癌陰霾，她鼓勵病人多參加健康活動，如合唱團等，唯有放鬆心情，才能有助病情。

嘉義長庚醫院癌症病友及家屬成立「勇士合唱團」，下午在朴子市水道頭文創聚落，舉辦成果發表會，病友們登上圓夢舞台，唱出生命之歌。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚醫院癌症病友及家屬成立「勇士合唱團」，下午在朴子市水道頭文創聚落，舉辦成果發表會，病友們登上圓夢舞台，唱出生命之歌。圖／嘉義長庚提供

癌症 嘉義 文創

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