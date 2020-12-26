聽新聞
test
0:00 / 0:00

電腦選的優質花生全家上架 雲林長老花生「好事花生」

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
用雲林優質黑金剛花生經電腦AI嚴密加工製成的長老花生即日起在全家3700多家門市上架，讓國人吃到營養好吃的花生。記者蔡維斌／攝影
用雲林優質黑金剛花生經電腦AI嚴密加工製成的長老花生即日起在全家3700多家門市上架，讓國人吃到營養好吃的花生。記者蔡維斌／攝影

最先進的電腦AI選的雲林優質花生即日起開始在全國3700多家全家超市同步上架，透過電腦智慧篩選嚴格把關的黑金剛，花青素營養超高，開發出鹽炒、蔥蒜及麻辣3種口味，今天在雲林長老溫室園區發表，不僅全家開賣甚至遠銷美國，讓雲林花生產業升級向前邁出一大步。

「這麼好吃的花生，為什麼不賣？」雲林縣精緻農業生產合作社集結小農，今年配合農委會收購大量花生，並以嚴密加工製程生產出安全又養營的黑金剛花生，全家便利超商總經理薛東都試吃後，不但符合嚴選規格，極度肯定風味獨特，促成了黑金剛上架的美事。

「全家有長老，好事會花生」發表會，由全家總經理薛東都、立委蘇治芬、行政院雲嘉南服務處執行長許根尉、農糧署中區分署長姚士源、台農發副總唐淑華、台灣雜糧基金會董事長林源泉及農產業界共同主持上架儀式。

雲林精緻農業合作社理事主席張信富表示，今年初協助農委會收購大量花生，並積極輔導開發新產品，以「長老花生」品牌打開國內外市場，上月間成功外銷美國6000包，對小農是一大支持和肯定。

「營養全在這裡！」台灣農業經理人協會理事長謝萬來說，長老花生是經電腦智慧篩選嚴格把關，黑金剛更是台灣特有的花生品種，很適合直接食用，皮膜含花青素最高，所以吃黑金剛千萬別剝膜。

薛東都也說，全家長期支持在地農業，秉持嚴選商品，好吃營養的「長老花生」即日起除在全台3700多家全家超商上架，更可在全家網路平台訂購，保證品質「一級棒」。

農糧分署長姚士源說，雲林花生年產1300多公頃居全台7成以上，農委會積極輔導產業升級，這次長老花生從產地到餐桌嚴密製程是典範，後續將導入履歷驗證，食安更完善。

「這是真的電腦選的！」蘇治芬說，機械化與科技化從產到銷一條龍的製程，可改變現有中盤商剝削農民的結構，農委會協助引進這套最先進的花生分篩機，不僅可分篩大小，甚到透過AI鏡頭分辨色澤，只要花生出現一些小黑點，馬上淘汰，所以分篩後花生約只剩七成，但全都下電腦智慧選的特優花生，讓大家安心吃，期待優質花生上架全家能「好事花生」。

經電腦嚴格分篩選仁後，從左起原品，把次級品篩出，再到右側電腦選出的優質花生，將在全國的全家超商門市上架。記者蔡維斌／攝影
經電腦嚴格分篩選仁後，從左起原品，把次級品篩出，再到右側電腦選出的優質花生，將在全國的全家超商門市上架。記者蔡維斌／攝影
用雲林優質黑金剛花生經電腦AI嚴密加工製成的長老花生即日起在全家3700多家門市上架，讓國人吃到營養好吃的花生。記者蔡維斌／攝影
用雲林優質黑金剛花生經電腦AI嚴密加工製成的長老花生即日起在全家3700多家門市上架，讓國人吃到營養好吃的花生。記者蔡維斌／攝影
用雲林優質黑金剛花生經電腦AI嚴密加工製成的長老花生即日起在全家3700多家門市上架，讓國人吃到營養好吃的花生。記者蔡維斌／攝影
用雲林優質黑金剛花生經電腦AI嚴密加工製成的長老花生即日起在全家3700多家門市上架，讓國人吃到營養好吃的花生。記者蔡維斌／攝影
農委會輔導引進最先進的電腦花生篩選機，讓花生製程進入科技化，食安更上一層樓。記者蔡維斌／攝影
農委會輔導引進最先進的電腦花生篩選機，讓花生製程進入科技化，食安更上一層樓。記者蔡維斌／攝影
用雲林優質黑金剛花生經電腦AI嚴密加工製成的長老花生即日起在全家3700多家門市上架，讓國人吃到營養好吃的花生。記者蔡維斌／攝影
用雲林優質黑金剛花生經電腦AI嚴密加工製成的長老花生即日起在全家3700多家門市上架，讓國人吃到營養好吃的花生。記者蔡維斌／攝影

老花 農委會 蘇治芬

延伸閱讀

8款湯圓推薦！牛奶糖口味、金沙芋泥...超商就可買到名店口味！

雲林縣府不僅增設長照科 首座長照大樓今天啟用

影／這座垃圾山與高鐵同高 環保署將協助去除半座山

雲林大排土堤崩塌 立委要求加速整治

相關新聞

台江社區博物館日 百名學子探索書畫故事

為迎接2023年台江建庄200年，台南社大台江分校、安南國中、海東國小等近2百名師生利用「台江社區博物館日」，齊聚本淵寮...

南光高中志光社揪團公益表演做愛心 募物資助弱勢

台南市南光高中志光社邀集鄰近學校共同合辦「募物資獻愛心的公益展演活動」，今天下午3點至5點在台南新營文化中心音樂廳前廣場...

癌症病友勇唱生命希望！嘉義長庚勇士合唱團音樂發表會

嘉義長庚醫院為鼓勵癌症病友勇敢活出自我，7年前協助癌症病友及家屬成立「勇士合唱團」，下午在嘉義縣朴子市水道頭文創聚落，舉...

影／搭乘運輸工具丟三落四？ 台南暖警用心拍片提醒你

台南市警二分南門派出所警員李英誌上月底幫助2名女高中生尋回遺落在計程車上手機，女高中生沒想到手機失而復得，喜出望外，李有...

電腦選的優質花生全家上架 雲林長老花生「好事花生」

最先進的電腦AI選的雲林優質花生即日起開始在全國3700多家全家超市同步上架，透過電腦智慧篩選嚴格把關的黑金剛，花青素營...

退休校長台南善化開台語班第10期結業 11期即將開班

台南市退休校長黃良成在善化區開辦台語文化班，每周義務教學，耶誕節舉辦第10期結業典禮，並宣布110年1月7日星期四善化班...

嘉市騎Youbike夯！市府：再給點時間 明年4月750輛營運

嘉義市Youbike2.0 日前啟用，受到市民熱情支持、使用率高達每日6轉，部分站點經常「無車可借」，市府表示初期僅40...

嚴選黃金烏魚子競賽頒獎 冠軍得主「一口烏」超商熱賣

嘉義縣嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉，鴻業農漁產品運銷合作社獲5至7兩組冠軍；鑫溶實業公司獲7兩以上組冠軍，鴻業、鑫溶是最大...

台南女中古蹟城垣南門段榕樹攀生 樹專家：恐危及城牆

台南女中校園內的座大南門城垣殘跡已被提報為國定古蹟，卻面臨榕樹附著生長而危及城牆的危機，樹專家建議盡快處理。而校內自強樓...

稻草也可以很好玩 兒時的農村味全在雲林大埤

雲林大埤稻草節今天登場，吸引大批民眾參加，見識到稻草再利用的諸多好處，更接觸到稻草藝術之美，稻香滿溢，讓許多人對被視為廢...

不只為弱勢修繕房屋 南市職業工會發紅包送電鍋

台南市電氣業職業工會愛心慈善會，今天舉辦溫馨送愛關懷活動，到官田、六甲、大內及山上區公所發放愛心物資，每戶發給紅包120...

台南新市區三舍保濟殿捐消防局救災裝備 黃偉哲感謝

台南市新市區三舍保濟殿捐贈市府消防局救災裝備，昨晚舉辦捐贈儀式，市長黃偉哲到場見證，頒感謝獎狀，感謝三舍保濟殿造福人群慈...

熱門新聞

席開16桌！高雄活蝦餐廳遭海軍臨時棄單 老闆傻眼：賠慘了

久違的太陽終於露臉！基隆下1個多月雨今放晴一掃陰霾

影／93歲阿嬤健保首次開卡使用 連醫院都咋舌稱神奇

連署人數不足 中選會宣告陳致中罷免案不成立

台中「富地市場in草悟廣場」開幕 首推聖誕遊牧派對

參加台中跨年先上網填實聯制！雙主場出入口管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。