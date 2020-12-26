電腦選的優質花生全家上架 雲林長老花生「好事花生」

最先進的電腦AI選的雲林優質花生即日起開始在全國3700多家全家超市同步上架，透過電腦智慧篩選嚴格把關的黑金剛，花青素營養超高，開發出鹽炒、蔥蒜及麻辣3種口味，今天在雲林長老溫室園區發表，不僅全家開賣甚至遠銷美國，讓雲林花生產業升級向前邁出一大步。

「這麼好吃的花生，為什麼不賣？」雲林縣精緻農業生產合作社集結小農，今年配合農委會收購大量花生，並以嚴密加工製程生產出安全又養營的黑金剛花生，全家便利超商總經理薛東都試吃後，不但符合嚴選規格，極度肯定風味獨特，促成了黑金剛上架的美事。

「全家有長老，好事會花生」發表會，由全家總經理薛東都、立委蘇治芬、行政院雲嘉南服務處執行長許根尉、農糧署中區分署長姚士源、台農發副總唐淑華、台灣雜糧基金會董事長林源泉及農產業界共同主持上架儀式。

雲林精緻農業合作社理事主席張信富表示，今年初協助農委會收購大量花生，並積極輔導開發新產品，以「長老花生」品牌打開國內外市場，上月間成功外銷美國6000包，對小農是一大支持和肯定。

「營養全在這裡！」台灣農業經理人協會理事長謝萬來說，長老花生是經電腦智慧篩選嚴格把關，黑金剛更是台灣特有的花生品種，很適合直接食用，皮膜含花青素最高，所以吃黑金剛千萬別剝膜。

薛東都也說，全家長期支持在地農業，秉持嚴選商品，好吃營養的「長老花生」即日起除在全台3700多家全家超商上架，更可在全家網路平台訂購，保證品質「一級棒」。

農糧分署長姚士源說，雲林花生年產1300多公頃居全台7成以上，農委會積極輔導產業升級，這次長老花生從產地到餐桌嚴密製程是典範，後續將導入履歷驗證，食安更完善。