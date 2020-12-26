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退休校長台南善化開台語班第10期結業 11期即將開班
台南市退休校長黃良成在善化區開辦台語文化班，每周義務教學，耶誕節舉辦第10期結業典禮，並宣布110年1月7日星期四善化班第11期開課，歡迎民眾來學台灣語文與文化民俗。
台語班指導老師黃良成感謝善化區長方澤心、市議員李偉智、林志展頒發研習證書並給大家鼓勵，林志展也是台語班班員。
黃良成開辦台語文化班，不收學費教學，歡迎社區民眾報名就讀，期待學習後日常台語都能聽、說、讀、寫，脫離母語文盲。
黃良成表示，台語文化班除了善化即將在開課，已經開辦第三期的永康班每周二上課，歡迎插班。另明年1月6日星期三安定班第10期開課，8日星期五新化班第12期開課，歡迎民眾來上課。查詢電話0928375918。
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