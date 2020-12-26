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嘉市騎Youbike夯！市府：再給點時間 明年4月750輛營運

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市近期騎Youbike很夯，許多站點停車柱只剩少數幾輛車。記者卜敏正／攝影
嘉義市近期騎Youbike很夯，許多站點停車柱只剩少數幾輛車。記者卜敏正／攝影

嘉義市Youbike2.0 日前啟用，受到市民熱情支持、使用率高達每日6轉，部分站點經常「無車可借」，市府表示初期僅40站、270輛車，數量的確不足，明年2月農曆年前約可增加30站、230輛車，預定4月前全市完成100站建置，提供750輛車營運。

「怎麼沒車可借了？」林姓高中生今天和同學相約騎Youbike逛街，但到公園派出所前才發現，停車柱只剩1輛車，2人直言「現在騎Youbike很夯」，車輛不太夠，太晚來常借不到車，只能等他人還車後再出發。

嘉義市交通處交通行政科長張瓊璽表示，Youbike2.0 本月中旬啟用先提供40站、270輛車，因應管樂節活動，站點較集中在火車站、中山路、文化中心、體育場周邊，建置數量持續增加中，請市民多包涵「再給我們一點時間！」

「感謝大家支持！」張瓊璽說明，目前車輛周轉率平均每日每車6轉，火車站、嘉義公園、嘉義高中站使用率相當高，承辦單位隨時調車支援，建議市民透過「Youbike2.0 APP」，確認各站車輛，或就近到周邊站租用。

她說，市府與微笑單車簽約數為750輛車，預估明年4月全市將有100個站點，新站點設置速度很快，主要困難是用地取得，像人行道設站，依法須保留1.5公尺空間，公園派出所前正積極協調增加車輛數、增加新站點。

嘉義市Youbike2.0 前30分鐘免費，之後每30分鐘10元，第4個小時起，每30分鐘20元，超過8小時，每30分鐘40元，可用悠遊卡、一卡通和綁定信用卡註冊使用；現在每借車5次即可享1次抽獎機會，獎品有全聯禮券5千元、月抽3名，500元禮券、月抽30名，每月還抽100名 送YouBike 2.0紀念一卡通。該站若無車輛可電05-2949222 反映

嘉義市近期騎Youbike很夯，許多站點停車柱只剩少數幾輛車。記者卜敏正／攝影
嘉義市近期騎Youbike很夯，許多站點停車柱只剩少數幾輛車。記者卜敏正／攝影

嘉義 一卡通 火車站

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