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嚴選黃金烏魚子競賽頒獎 冠軍得主「一口烏」超商熱賣

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁(左二)頒獎給嚴選黃金烏魚子競賽5至7兩組冠軍-鴻業農漁產品運銷合作社負責人蕭博忠(右二)。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁(左二)頒獎給嚴選黃金烏魚子競賽5至7兩組冠軍-鴻業農漁產品運銷合作社負責人蕭博忠(右二)。記者魯永明／攝影

嘉義縣嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉，鴻業農漁產品運銷合作社獲5至7兩組冠軍；鑫溶實業公司獲7兩以上組冠軍，鴻業、鑫溶是最大贏家，縣長翁章梁上午在戀人公園嘉有好市集頒獎表揚，鑫溶針對年輕消費族群特製「一口烏」高級食品零嘴，上架統一超商販售熱賣。

嘉縣是全台最大烏魚養殖區，養殖4百餘公頃，年產645公噸，擁有優良養殖環境，孕育肥美健康烏魚，加上充足海風及冬陽，才能製作色澤澄紅、風味鮮美、入口香Q烏魚子，獲獎業者市集展售烏魚子，提供民眾選購作年節伴手禮，買氣強強滾。

漁業署副署長林國平說，漁業署要推動山海產交流，「喝一口阿里山高山茶，吃一口烏」，可說是「山珍海味」；翁章梁表示，嘉縣農漁民今年交出漂亮成績單，高山咖啡及小果番茄包辦全國賽前幾名，嚴選黃金烏魚子競賽得主出爐，品質優。

嚴選黃金烏魚子選拔邁入第11年，今年參賽烏魚子品質優異，競爭激烈，成績差異不大，每片烏魚子都是頂極精品，大小厚薄一致，卵粒勻齊有透明感，乾溼度適中軟硬合宜，口感香Q鹹淡適中，顏色呈現深橘紅色。

5至7兩組比賽第1名：鴻業農漁產品運銷合作社。第2名：鑫溶實業公司，七兩以上組：第1名：鑫溶實業公司；第2名：鴻業農漁產品運銷合作社，鴻海負責人蕭博忠、鑫溶總經理曾申棟輪流上台領獎牌。

鑫溶打造烏魚產業從生產、加工到市場一條龍產銷體系，曾到東京國際食品展參展，除開發「一口烏」零嘴，還研製「烏魚粉」調味料；市集安排烏魚料理品嚐，限量120碗，翁章梁現場發送，民眾大排長龍大啖美味，嘉縣養殖協會推出烏魚文創商品，包括手提袋、紅包袋、衣服等，另有漁拓印活動。

嘉義縣嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉；鴻業農漁產品運銷合作社獲5至7兩組冠軍；鑫溶實業公司獲7兩以上組冠軍，鴻業、鑫溶是最大贏家，縣長翁章梁上午在戀人公園嘉有好市集頒獎表揚。記者魯永明／攝影
嘉義縣嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉；鴻業農漁產品運銷合作社獲5至7兩組冠軍；鑫溶實業公司獲7兩以上組冠軍，鴻業、鑫溶是最大贏家，縣長翁章梁上午在戀人公園嘉有好市集頒獎表揚。記者魯永明／攝影
嚴選黃金烏魚子競賽獲獎業者展售烏魚子，提供民眾選購作年節伴手禮，買氣強強滾。記者魯永明／攝影
嚴選黃金烏魚子競賽獲獎業者展售烏魚子，提供民眾選購作年節伴手禮，買氣強強滾。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁(左二)頒獎給嚴選黃金烏魚子競賽7兩以上組冠軍鑫溶實業公司總經理曾申棟(右二)。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁(左二)頒獎給嚴選黃金烏魚子競賽7兩以上組冠軍鑫溶實業公司總經理曾申棟(右二)。記者魯永明／攝影
嘉有好市集安排烏魚料理品嚐，限量120碗，縣長翁章梁（右三）現場發送，民眾大排長龍大啖美味。記者魯永明／攝影
嘉有好市集安排烏魚料理品嚐，限量120碗，縣長翁章梁（右三）現場發送，民眾大排長龍大啖美味。記者魯永明／攝影

翁章梁 漁業署 阿里山

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