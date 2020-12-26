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台南女中古蹟城垣南門段榕樹攀生 樹專家：恐危及城牆

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中校園內有道60多公尺長的府城城垣南門段殘跡，已被提報為國定古蹟。記者鄭惠仁／攝影
台南女中校園內有道60多公尺長的府城城垣南門段殘跡，已被提報為國定古蹟。記者鄭惠仁／攝影

台南女中校園內的座大南門城垣殘跡已被提報為國定古蹟，卻面臨榕樹附著生長而危及城牆的危機，樹專家建議盡快處理。而校內自強樓為市定古蹟，已爭取到文化部、國教署5千多萬補助，明年發包，並將開古蹟維修的選修課程；施工中也將全程紀錄整個修復過程，傳承匠師工藝。

台南市文資處長林喬彬表示，目前南市城門、城垣為國定古蹟的僅兌悅門，東門城、大南門城以及南女中校園內的府城城垣南門段殘跡都為市定古蹟，但因管理項目不一樣，為了集中管理，將這些城牆、城垣合為一項，已向文化部提報申請為國定古蹟，目前正審議中。

台南女中校長鄭文儀說，之前校內城牆處，因怕學生攀登，有築一道牆隔開，4年前向教育部申請美感教育計畫經費，將牆打掉，讓學生親近城垣，並經環境美化闢為小舞台。但城垣東側有榕樹攀生在城垣上，有如柬埔寨吳哥窟的景象。經請嘉義大學助理教授詹明勳勘查，建議趕快處理，以免壓垮城垣，已函請文化局協助處理。林喬彬表示，會指導台南女中修剪榕樹，以免樹根侵入城垣隙縫。

台南女中最有名的紅樓是自強樓，為校友共同的回憶，但因自強樓老舊已多年未整修，經學校及文化局努力，最近已獲文化部、國教署同意補助5千多萬，學校自付約1千萬進行整修，預計明年初發包，施工期為兩年。

校長鄭文儀表示，因工程長，且古蹟維修具教育意義，將配合工程開設古蹟維修的選修課程，讓學生有機會認識並參與古蹟修護。而在施工中，也將全程紀錄修護過程，並透過影音紀錄方式，傳承匠師工藝，達到文化、建築教育的功能。

台南女中的自強樓為市定古蹟，已爭取到經費將整修。記者鄭惠仁／攝影
台南女中的自強樓為市定古蹟，已爭取到經費將整修。記者鄭惠仁／攝影
台南女中校園內的古蹟城牆，有榕樹攀生，擔心會破壞古蹟。記者鄭惠仁／攝影
台南女中校園內的古蹟城牆，有榕樹攀生，擔心會破壞古蹟。記者鄭惠仁／攝影

國定古蹟 文化部

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