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稻草也可以很好玩 兒時的農村味全在雲林大埤

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林大埤稻草節今天登場，吸引大批民眾參加，從玩稻草見識稻草再利用的諸多好處與藝術之美。記者蔡維斌／攝影
雲林大埤稻草節今天登場，吸引大批民眾參加，從玩稻草見識稻草再利用的諸多好處與藝術之美。記者蔡維斌／攝影

雲林大埤稻草節今天登場，吸引大批民眾參加，見識到稻草再利用的諸多好處，更接觸到稻草藝術之美，稻香滿溢，讓許多人對被視為廢棄物，只能用來焚燒的稻草，也能變成可用原料，感到新奇。

大埤鄉長林森寳說，稻草不能再用焚燒處理，稻草切碎可肥沃田地，也可作綠建材或藝術創作的材料，還可用來培養菌菇、覆蓋沙地減少揚塵及當作蚯蚓的食物，經分解變成肥料再回歸土壤，友善大地。

林森寶說，透過循環經濟提升稻草附加價值，創造新產業商機，「把廢物變黃金」、三結社區長期投入稻草編織工藝、藝術創作，化腐朽為神奇，透過稻草文化節讓更多人明白稻草的好處。

稻草節今天由雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君、城鄉處長林長造、大埤鄉林森寶及多位議員共同開幕並與民同樂。

張麗善說，大埤鄉稻草節由三結村長徐萬成帶領創作許多稻草藝術裝置，展現社區農業特色及大埤獨特的地景藝術，好玩的農村特景，值得大家來打卡。

今年以打造「稻草王國」為主軸，結合童玩，讓大家透過玩稻草，認識稻草，大型稻草意象創作包括稻草牛寶、全國最大的稻草迷宮、稻著捲、稻草堆，歡迎大家來玩稻草，體驗濃濃的農村味。

雲林大埤稻草節今天登場，吸引大批民眾參加，見識稻草再利用的諸多好處，更接觸稻草藝術之美。記者蔡維斌／攝影
雲林大埤稻草節今天登場，吸引大批民眾參加，見識稻草再利用的諸多好處，更接觸稻草藝術之美。記者蔡維斌／攝影
雲林大埤稻草節今天登場，吸引大批民眾參加，見識稻草再利用的諸多好處，更接觸稻草藝術之美。記者蔡維斌／攝影
雲林大埤稻草節今天登場，吸引大批民眾參加，見識稻草再利用的諸多好處，更接觸稻草藝術之美。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領把稻草祈福卡掛上枝頭。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領把稻草祈福卡掛上枝頭。記者蔡維斌／攝影
雲林大埤稻草節今天登場，吸引大批民眾參加，見識稻草再利用的諸多好處，更接觸稻草藝術之美。記者蔡維斌／攝影
雲林大埤稻草節今天登場，吸引大批民眾參加，見識稻草再利用的諸多好處，更接觸稻草藝術之美。記者蔡維斌／攝影

張麗善

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