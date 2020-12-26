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海洋意象旅店風校舍啟用 台南龍崗國小浪狀校園超吸睛

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市龍崗國小新校舍今天落成啟用，市長黃偉哲與師生同慶。記者鄭惠仁／攝影
台南市龍崗國小新校舍今天落成啟用，市長黃偉哲與師生同慶。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區龍崗國小今天慶祝建校99周年，並舉辦新校舍落成典禮。斥資6600多萬興建的校舍，結合海洋意象，用浪花、帆船造型打造美麗新校園，並帶有時尚旅店風，成為社區新地標。

市長黃偉哲、立委林俊憲及市議員蔡淑惠、林美燕、呂維胤、李啟維、周麗津及體育總會長吳志祥等人為新校舍落成剪綵。校長陳彥良表示，新校舍由建築師陳文祥設計，兩年前動工，整個校舍充滿海洋風，除了以自由曲線構成浪花狀陽台，並且以帆船造型的戶外梯，突顯海洋風格特色。色調則以青、藍、白為主，讓校園與周邊海洋景觀連成一線。

龍崗國小剛完工，但已獲得今年台南南市公共工程優質獎特優，也是全市唯一由學校主辦而獲獎的學校。林俊憲表示，龍崗地處四鯤鯓，社區內有老街，沿著老街散步，就會來到龍崗國小，而過了學校就是黃金海岸，形成最美且最優閒的旅遊與散步路線。

南市教育局表示，921地震後建築物耐震標準大幅提高，經盤點全市耐震力不足的校舍，向教育部爭取106至108年度「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」補助款，獲核定辦理老舊校舍拆除重建工程30校45棟，約21億8193萬元；補強工程101校161棟，約9億5213萬元，經費補助為全國最多。109至111年度已增取到10億7千萬，將重建或補強15校16棟，目前陸續發包中。

台南市龍崗國小新校舍時尚亮麗，帶著旅店風。記者鄭惠仁／攝影
台南市龍崗國小新校舍時尚亮麗，帶著旅店風。記者鄭惠仁／攝影
台南市龍崗國小用自由曲線構成浪花陽台，充滿海洋風。記者鄭惠仁／攝影
台南市龍崗國小用自由曲線構成浪花陽台，充滿海洋風。記者鄭惠仁／攝影

建築 老街 林俊憲

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