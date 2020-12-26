海洋意象旅店風校舍啟用 台南龍崗國小浪狀校園超吸睛

台南市南區龍崗國小今天慶祝建校99周年，並舉辦新校舍落成典禮。斥資6600多萬興建的校舍，結合海洋意象，用浪花、帆船造型打造美麗新校園，並帶有時尚旅店風，成為社區新地標。

市長黃偉哲、立委林俊憲及市議員蔡淑惠、林美燕、呂維胤、李啟維、周麗津及體育總會長吳志祥等人為新校舍落成剪綵。校長陳彥良表示，新校舍由建築師陳文祥設計，兩年前動工，整個校舍充滿海洋風，除了以自由曲線構成浪花狀陽台，並且以帆船造型的戶外梯，突顯海洋風格特色。色調則以青、藍、白為主，讓校園與周邊海洋景觀連成一線。

龍崗國小剛完工，但已獲得今年台南南市公共工程優質獎特優，也是全市唯一由學校主辦而獲獎的學校。林俊憲表示，龍崗地處四鯤鯓，社區內有老街，沿著老街散步，就會來到龍崗國小，而過了學校就是黃金海岸，形成最美且最優閒的旅遊與散步路線。