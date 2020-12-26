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不只為弱勢修繕房屋 南市職業工會發紅包送電鍋

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局與工會合力做愛心關懷弱勢勞工及職災戶。圖／勞工局提供
台南市勞工局與工會合力做愛心關懷弱勢勞工及職災戶。圖／勞工局提供

台南市電氣業職業工會愛心慈善會，今天舉辦溫馨送愛關懷活動，到官田、六甲、大內及山上區公所發放愛心物資，每戶發給紅包1200元、2公斤真空包裝白米2包、關廟麵1袋及農民曆，在官田、六甲、大內及山上等4區的區公所各發放50戶，總計共有200戶。

理事長杜文寶率工會團隊與區公所一同發送給區內有需求的弱勢家庭，希望能將工會的愛心資源發揮最大的效益，在歲末年終關懷弱勢，讓他們可以安心過好年。

勞工局王鑫基局長、大台南總工會陳美靜副理事長、官田顏能通區長、六甲陳啓榮區長、大內李義隆區長及山上余基吉區長也到場關心發送情形，除了慰問受領的弱勢朋友，也肯定電氣工會的公益行動。

台南市勞工局推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢家庭房屋修繕計畫，由做工行善團進行房屋修繕服務、二手家具整修及運送等服務，並連結相關資源，協助弱勢改善居家環境。連結臺南市實踐夢想者聯盟協會，贈送電鍋與紅包給七股區及柳營區果毅後的弱勢修繕戶。

居住七股區61歲職災勞工李女士，先生已經過世多年，原擔任清潔工，以微薄收入獨力撫養兩名成年身障子女。108年12月下班途中發生車禍，造成腳部骨折，目前仍須拄杖，家庭經濟狀況更困難。勞工局個管員除了協助申請職災勞保給付外，近日也為其房舍進行修繕作業。

柳營區果毅後的劉姓案主高齡83歲，妻子和兩名子女皆領有身障手冊，經濟來源全靠政府補助。居住的老舊房屋會漏水，牆壁多處壁癌，電路管線亦老舊。劉老先生為了避免家人危險，不敢使用瓦斯熱水器，長期過著無法洗熱水澡的生活。為了盡快改善居家環境，今年11月勞工局也幫助案主完成房屋修繕。此外，台南市木工業職業工會也運送二手家具倉庫的桌椅給劉姓一家人使用。

王鑫基表示，工會除了集結勞工的力量維護勞動權益，在公益領域也能發光發熱，感謝台南市電氣業職業工會舉辦溫馨送愛關懷活動，到區公所發放愛心物資給弱勢家庭，也特別感謝電氣工會修繕志工為弱勢修屋，不管是天候不佳或路途遙遠，都願意與勞工局一起服務弱勢，近期更跨縣市服務到屏東、高雄、嘉義、雲林等地，人飢己飢的精神令人動容。

台南市勞工局與工會合力做愛心關懷弱勢勞工及職災戶。圖／勞工局提供
台南市勞工局與工會合力做愛心關懷弱勢勞工及職災戶。圖／勞工局提供
台南市勞工局與工會合力做愛心關懷弱勢勞工及職災戶。圖／勞工局提供
台南市勞工局與工會合力做愛心關懷弱勢勞工及職災戶。圖／勞工局提供
台南市勞工局與工會合力做愛心關懷弱勢勞工及職災戶。圖／勞工局提供
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勞工局 愛心 弱勢家庭

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