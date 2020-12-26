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台南新市區三舍保濟殿捐消防局救災裝備 黃偉哲感謝
台南市新市區三舍保濟殿捐贈市府消防局救災裝備，昨晚舉辦捐贈儀式，市長黃偉哲到場見證，頒感謝獎狀，感謝三舍保濟殿造福人群慈善義舉。
台南市消防局表示，有鍵消防救災勤務急迫性，為協助維護大台南地區居民生命、財產安全，且適逢慶祝保濟殿暨彌勒天宮七朝祈安宮清醮，廟方特別捐贈消防局手提無線電100組等救災裝備器材，總價值約148萬元給消防局義消救災使用，強化災害搶救效能，保障消防人員救災安全。
黃偉哲表示，市府非常注重消防人員救災安全，尤其是災害現場救災時保持無線電通暢是為了保障消防人員的救災安全，也有助市民生命財產安全。
消防局長李明峯表示，三舍保濟殿為地方公益付出不計其數，得知消防局在救災裝備上有缺乏捐贈手提無線電救災裝備器材，在災難搶救通訊聯絡上提供不少幫助，「此舉之善行足為社會公益典範，面對需求消防局仍以開放態度歡迎各界提供」。
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