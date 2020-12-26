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普濟殿3款彩繪汙水孔蓋 打造台南在地人文特色
台南市水利局與普濟文史研究協會合作，以中西區普濟殿作為試辦區，打造3款在地人文特色的彩繪汙水孔蓋，將安裝在周邊人行步道上，水利局長韓榮華表示，這是台南首次以彩繪方式製作汙水孔蓋，未來可擴大到其他文化據點。
普濟文史研究協會執行長蔣文正說，昔日普濟殿有七角頭，以其中3處「本廟邊角」、「試經口」、「下粗糠崎」作為3款孔蓋主題特色，訴說在地四聯境與七角頭地名的由來。「本廟邊角」指台南形狀像展翅鳳凰，稱為「鳳凰城」，普濟殿則為在鳳凰的鼻子之上，為網住鳳凰，此地街道四通八達如「八卦網」，普濟殿位在八卦中心。
「試經口」據說過去只是由4間大房子呈現「口」字排列的小聚落，成了居民集合商物貨品據點，後取台語發音「四間口」為「試經口」；「下粗糠崎」的「崎」是指陡坡，有粗糠、有崎，稱為粗糠崎，上、下粗糠崎以聖君廟街為界。
韓榮華指出，這次普濟殿藉由燈會活動，希望將在地特色融入公共工程汙水孔蓋，水利局製作3款共30座特色孔蓋，細說地方由來，除了讓台南巷弄更增添趣味，遊客透過彩繪孔蓋的圖案可進一步了解在地文史，體會台南之美。
韓榮華表示，彩繪汙水孔蓋以環氧樹脂製作，可防滑、不易脫落，透過此次試辦，未來在其他有文化特色的區域也會考慮規畫建置特色汙水孔蓋，期許社區發展做得更好。
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