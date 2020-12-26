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台南市免收農業用水水權規費 鼓勵農漁養殖少抽地下水
台南市水利局表示，為鼓勵漁業養殖使用地面水為主要水源，減少抽用地下水，防止地層下陷，減少易淹水面積增加，市長黃偉哲核定台南市免收農業用水水權及臨時用水水權規費2700元，期望減輕農漁民負擔，並增加養殖戶用水意願。
過去申請用水標的為農業用水之水權登記用水型態包括地下水、地面水、臨時用水執照，依照水權登記收費標準之規定規費均應繳交2700元之費用，其中水權狀核定期限為五年，到期前得予以申請展延，另外引用地面水之臨時用水執照為二年。
農漁業養殖業為台南市重要產業，有將近半數人口從事農漁養殖，每年產值，也深深影響到市民的生活，為鼓勵農漁養殖多使用地面水減少抽用地下水，經市長核定，依據經濟部水利署修正「水權登記收費標準」第8條、第8條之1，於109年10月19日起免收農業用水水權規費，達到既能照顧農漁民、減輕他們的負擔，又同時能保育國土永續經營雙贏目標。
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