台南安平凌晨查獲私宰雞隻 業者將被重罰

台南市府今天凌晨在安平區查獲1起違法屠宰家禽案件，沒入屠體銷毀及進行查處。

農業局26日凌晨4時會同農委會動植物防疫檢疫局高雄分局、市府警察局，在安平區查獲馬姓業者違法屠宰雞隻，現場沒入屠體7隻及雞內臟等物，共計23.4公斤，所查獲的雞隻屠體已全數化製銷毀，確保無外流。另針對業者違法屠宰行為，後續由防檢局依據《畜牧法》處以新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

農業局長謝耀清表示，為維護民眾食用的畜禽肉品安全，落實於合法屠宰場內屠宰，市府會持續查緝違法屠宰。依據《畜牧法》規定，家畜禽屠宰應於合法屠宰場進行，違反者處以新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，若情節重大或再犯者處1年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。

農業局也請消費者不要購買來路不明的畜禽肉品，務必認明「防檢局屠宰衛生合格」標誌，確保來自於合法屠宰場，且經防檢局派駐獸醫師檢查合格的衛生安全肉品，才可以安心食用。民眾如果發現違法屠宰情事，可撥打1999市民專線或農業局專線06-6326301舉發，共同維護畜禽肉品安全。