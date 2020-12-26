90元改變一生的故事！農家子弟獲行政院傑出科技貢獻獎

中興大學植物病理學系特聘教授兼副校長黃振文，出身農家，45年來與微生物菌為伍，在農業廢棄物再生加值、農用微生物開發、微生物抗病蛋白研發三領域成果卓著，致力推動農業無毒防治，昨天獲頒「2020年行政院傑出科技貢獻獎」由行政院院長蘇貞昌親自頒獎。

出生雲林縣大埤鄉農家，家中8個小孩，黃振文排行第8，大埤國小畢業後，家裡沒錢讓他報名考初中，父母親要他去學修理摩托車，但想繼續升學的黃振文哭著求爸媽，求了好久，爸爸讓媽媽去向鄰居借了90元的報名費，他也不負期待，考上虎尾中學初中部，之後直升高中部。

黃振文笑說「90元改變了我的一生」，鄉下小孩能考上初中，很多都是要借錢唸書的，因此，求學之路他很認份，也很認真。

1972年黃振文考上興大植病系，大三下學期他就進入孫守恭教授的研究室，從事西瓜蔓割病菌的生態與防治研究工作，期間跟著孫老師到台灣各地調查作物病害與採集標本，學會田間作物病診斷與管理的技術，開啟了黃振文走入植物病理領域的大門，「 天生我才必有用，每株菌都有它與生俱來的功用，就連病原菌也能從它的蛋白中提煉出抗病成份。」

畢業後，黃振文返回母校興大擔任助教與講師，期間與啟蒙恩師孫教授利用稻穀、蔗渣、蚵殼粉、礦灰等農工廢棄物成功調製出「SH土壤添加物」，成為台灣第一個以非農藥防治植物病害的開端。

黃振文調製的「SH土壤添加物」可有效防治多種農作物的土媒病害，因而被廣泛應用在台灣各地的蔬果栽培，且順利取得發明專利。數年後「SH土壤添加物」專利配方以100萬元技轉給廠商，當時孫、黃兩教授隨即把技轉金直接捐出來回饋社會，成立植物病理文教基金會，之後正式立案改名「民生科技文教基金會」幫助植病學系的學生。

黃振文回憶恩師孫守恭說，「教授親力親為的研究態度，與無私提攜後輩的風範，影響甚深」。

從小在農村長大，對農民噴農藥所造成的身體傷害，他最為清楚。黃振文表示，台灣20年前開始推動有機農業，但當時相關的配套未完善，包含無毒防治材料未普遍、農民不信任無毒栽種等，都需要長時間耕耘。

多年來，黃振文帶著他所開發的微生物保護製劑走入田間，教導農民田間綜合管理的概念，「每個作物病害都有關鍵的防治時間點，在正確的時間噴藥治療，再搭配植物的益生菌讓作物勇壯，自然能達到農藥減量。」

他舉例，梨子從開花到果實採收，大約需施用20餘次的農藥，若使用微生物菌與配合套袋，生育過程噴佈化學農藥次數即可減到3至5次，可大幅減少生產成本。再以梅子的「黑星病」為例，農友依他建議的方式，在梅樹開花萌芽之初，先用低濃度的藥劑消毒枝條，開花結果後每隔10天噴灑他們所研發的植物健素「中興一百」，結果防治效果頗為良好，第2年梅園的產量明顯提升，農友原本因長期噴灑化學農藥導致發黑的嘴唇也變得紅潤正常，顧了植物，也顧了農友。

近年來，黃振文積極整合校內團隊與農科院及業界合作，投入環境友善資材研發推動與微生物跨領域的應用研發。2019年他號召國內植物保護專家共同出版國內第一本農作物保健專書「環境友善植醫保健秘籍」，提供農友系統化的友善栽培技術，版稅所得全數捐出作為興大興翼獎學金，資助經濟弱勢的學生向學。

黃振文所研發的「蕈狀芽孢桿菌」現已授權6家公司進行量產銷售，其中與興農公司合作的「神真水二號」，在國內近5年的營業額已累計約1億餘元；目前團隊也與農科院合作，將微生物製劑應用至畜產、水產等領域，動植物的生長均明顯優於對照組。