台南跨年延後！紙風車明晚後壁國小照常登場 防疫升級

因應新冠疫情升溫，台南市跨年系列活動都延後舉辦， 原訂27日晚上在新營體育場的煙火演唱會延後舉辦，但《紙風車幻想曲》27日晚上在台南後壁國小演出則照常舉行，但提高防疫措施，主辦單位表示，將從單一入口進入，民眾需完成實聯登記、戴口罩、量測體溫及手部消毒後才可進場，場內也強制全程戴口罩、補充水分外禁飲食，主辦單位提醒民眾提前到場，以免大排長龍拖延演出，最重要的是做好自我防護。

明晚演出的《紙風車幻想曲》是紙風車劇團自創「巫婆」品牌，建構屬於兒童的全新魔法世界，帶領兒童進入巫婆的生活和互動。全劇由《唐吉軻德》開場，帶大家看見唐吉軻德的勇氣與決心，還有《起床號》、《八歲一個人去旅行》、《動物運動大賽》、《黑光幻想曲》等。

「紙風車368兒童藝術工程」是由一筆筆善款，陪伴孩子讓台灣發光，紙風車已達成300個鄉鎮演出，12月27日（周日）演出，也是從2012年由全台各地人士一筆筆持續捐款的心意，有不定期或定期之小額捐款都為台南後壁注入心意與愛，在2019年由不具名之捐款者補足餘款，終於讓臺南後壁的孩子，在間隔12年 (2008月11月8日泰安宮媽祖廟前廣場)之後才有機會再次看到國家劇院等級的演出。

後壁區公所明晚設置防災九宮格及宣導新冠肺炎防治、地震躲避、防災地圖查詢、好書交換及臉書按讚活動，參加便可拿到神秘小禮物。