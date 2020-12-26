化危機為轉機！一期稻作停灌 台南推停灌稻田轉作花海

南部因乾旱曾文水庫蓄水量偏低，嘉南灌區110年第一期稻作停灌，台南市農業局規畫推動「百花齊放 驚豔府城」計畫，運用處理後符合標準的畜牧場放流水澆灌景觀作物，提高水資源利用，並帶動農業休閒旅遊，促進地方經濟活絡。

農業局預計先在東山及後壁的停灌田區營造65公頃花海，種植包含波斯菊、百日草及向日葵等花卉，以利打造旅遊亮點。為了確保畜牧放流水再利用無虞，東山區公所配合農業局於許秀才段進行小規模試驗，前天安排現場會勘，邀集台南區農改場、環保局與農業局、東山區公所及地主一同參與會勘。

農業局表示，利用停灌田區進行不同品項景觀花卉種植試驗，台南區農改場建議先檢測土壤前後差異及監測水質，有助於瞭解畜牧放流水再利用對農地種植景觀花卉的影響，以利進一步擴大辦理。

農業局長謝耀清指出，因應中央宣布110年第一期稻作停止灌溉，農業局除了已經推動4項因應作為，包含推動節水措施及補助設置蓄水設施、停灌補償金救助、停灌補償低率貸款、擴大服務灌區等，減輕停灌對農民造成的影響。