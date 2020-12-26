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台南偏鄉「長照交通車」將上路 公車價到府接送到醫院

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南偏鄉4區長照交通車將上路，南化區公所試辦效果老人家反映相當好。圖／南化區公所提供
台南偏鄉4區長照交通車將上路，南化區公所試辦效果老人家反映相當好。圖／南化區公所提供

台南市楠西、左鎮、南化、龍崎區4區申請衛福部補助購買「長照交通車」，接送65歲以上老人及身心障礙、中低收入者就醫，預計明年1月正式上路。南化區公所試辦以來，已有18人次預約，代理區長陳仁偉說，周一至周五都有開車，預約就到府接送，基於使用者付費，依照公車里程數收費，最遠到柳營奇美來回是310元，若是以前個人計程車來回要花2千元，老人家都覺得很開心及方便多了。

衛福部去年推出「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，台南市有4個偏鄉符合補助標準，市府社會局協助楠西、左鎮、南化、龍崎區公所送件申請，購買小巴或中巴做為「長照交通車」，南化區公所在交通車到位後，因區長退休，先由區長司機支援開長照交通車。

陳仁偉說，先召集里長開會後，調查各里有需求的民眾，再訂出周一至周五的車班，如周一到永康奇美醫院，周二到柳營奇美醫院或市立醫院等，周五是彈性視民眾需求，若無人預約看病，也可以接送到關懷據點，主要是以醫療及健康促進為主。

至於位在南化水庫上游的關山里，因來回一趟要花3小時以上，結合南化水庫回饋金租用的「社區交通車」，每天上下午各開一班次，方便關山居民外出採買或到農會領錢，若要到醫療院所就可以在南化農會搭「長照交通車」，用公車價就可到醫院看病拿藥。

楠西、左鎮和龍崎均表示，因司機尚未到位，要到明年1月以後才上路，市府下周舉行「長照交通車」贈車儀式後，4區在收費及作法上會同步；楠西區長李鴻裕說，楠西前往玉井、台南市區公車較方便，前往成大和嘉南療養院的公車不好搭，應該會以後兩者的接送為優先。

左鎮區公所指出，因轄區很大，草山、二寮等地偏遠，計畫與左中（2里）、榮和（2里）及公館（3里）社區關懷據點合作，有需求外出看病的民眾，可搭「小黃公車」到據點，再搭 「長照交通車」；龍崎區公所也採預約制，並依照公車收費標準酌收費用。

台南偏鄉4區長照交通車將上路，南化區公所試辦效果老人家反映相當好。圖／南化區公所提供
台南偏鄉4區長照交通車將上路，南化區公所試辦效果老人家反映相當好。圖／南化區公所提供
台南偏鄉4區長照交通車將上路，南化區公所試辦效果老人家反映相當好。圖／南化區公所提供
台南偏鄉4區長照交通車將上路，南化區公所試辦效果老人家反映相當好。圖／南化區公所提供
台南偏鄉4區長照交通車將上路，南化區公所試辦效果老人家反映相當好。圖／南化區公所提供
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長照 公車 南化水庫

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