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影／下鄉宣導國民法官 司法院麻豆代天府「廟口開庭」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
司法院主辦、台南地院承辦，今晚在麻豆代天府前舉行「國民法官模擬法庭」活動，還有模擬凶刀等證物。記者吳淑玲／攝影
司法院主辦、台南地院承辦，今晚在麻豆代天府前舉行「國民法官模擬法庭」活動，還有模擬凶刀等證物。記者吳淑玲／攝影

司法院為宣導國民法官法新制，今天晚上6點至9點在麻豆區代天府廣場舉辦「國民法官模擬法庭」活動，是第一場在「廟口開講」的宣導活動，有近150名鄉親參與，隨機抽籤抽出6位國民法官及2位備位國民法官，由3位職業法官及6位國民法官共9人組成國民法官審判庭，經過宣誓後和法官一起坐在法檯上，參與法庭審理、訊問、定罪及量刑。

今晚由司法院主辦，台南地方法院承辦，是第一場在廟口舉辦的宣導活動，司法院秘書長林輝煌、台南地方法院院長董武全主持開幕儀式，並由台南地方法院陳欽賢法官擔任審判長，邀請曾文農工學生擔任職業法官，書記官，檢察官，被告及律師等角色，由現場100多名現場民眾以電腦抽籤方式抽出6位國民法官及2位備位國民法官。

今天模擬案例是鄰居因垃圾放置地點發生口角糾紛，被告持刀刺入鄰居肚子，遭檢察官起訴殺人未遂罪。審判庭先對被害人等人以證人身分進行交互詰問，再進行言詞辯論程序，辯論後進行評議，國民法官法就評議規定：有罪之認定應包括國民法官及法官雙方意見在內達3分之2以上之同意決定之，否則應無無罪之認定；就科刑決定之事項，則以過半數之意見決定之。今日的國民法官依上述規定進行評議判決。

台南地院表示，今晚活動藉由國民法官模擬法庭的方式，讓現場民眾體驗國民法官法庭的審理、評議及判決過程，因案例非常生活化，擔任審判長的陳陳欽賢法官審判經驗豐富，能夠適時說明國民法官新制的相關規定，像不懂法律可以擔任法官嗎？法律和人情世事一樣，沒當法官沒讀法律也知道道不能殺人放火，不能偷東西，沒有證據不能冤枉人，法官最重要的第一件事是不能冤枉人，也說明有罪認定及量刑決定等，一一解答很多人心中的疑惑。

國民法官新制將在112年正式實施，參審案件以最輕本刑10年以上有期徒刑之罪（如殺人）；故意犯罪因而發生死亡結果之罪（如酒駕致死）；少年刑事案件與毒品危害防制條例案件則除外； 符合3種資格就可以當國民法官，年滿23歲、具有中華民國國籍的國民、在地方法院管轄區域連續居住滿4個月以上；另有6種不能包括現涉刑案未滿一定期間或被褫奪公權者；身心狀況不足以勝任；未完成國民教育；與本案或本案被告、被害人有一定關係；有事證難以公平審判的人；具有法政軍警等特殊職業背景等。

司法院主辦、台南地院承辦，今晚在麻豆代天府前舉行「國民法官模擬法庭」活動，被抽中擔任國民法官者先宣誓。記者吳淑玲／攝影
司法院主辦、台南地院承辦，今晚在麻豆代天府前舉行「國民法官模擬法庭」活動，被抽中擔任國民法官者先宣誓。記者吳淑玲／攝影
司法院主辦、台南地院承辦，今晚在麻豆代天府前舉行「國民法官模擬法庭」活動。記者吳淑玲／攝影
司法院主辦、台南地院承辦，今晚在麻豆代天府前舉行「國民法官模擬法庭」活動。記者吳淑玲／攝影
台南地院法官陳欽賢擔任審判長。記者吳淑玲／攝影
台南地院法官陳欽賢擔任審判長。記者吳淑玲／攝影
「國民法官模擬法庭」現場抽籤抽出的「國民法官」，也可提出訊問。記者吳淑玲／攝影
「國民法官模擬法庭」現場抽籤抽出的「國民法官」，也可提出訊問。記者吳淑玲／攝影
司法院主辦、台南地院承辦，今晚在麻豆代天府前舉行「國民法官模擬法庭」活動。記者吳淑玲／攝影
司法院主辦、台南地院承辦，今晚在麻豆代天府前舉行「國民法官模擬法庭」活動。記者吳淑玲／攝影
司法院主辦、台南地院承辦，今晚在麻豆代天府前舉行「國民法官模擬法庭」活動，被抽中擔任國民法官者審視凶刀證物。記者吳淑玲／攝影
司法院主辦、台南地院承辦，今晚在麻豆代天府前舉行「國民法官模擬法庭」活動，被抽中擔任國民法官者審視凶刀證物。記者吳淑玲／攝影

國民法官 司法院 殺人

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