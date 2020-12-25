影／下鄉宣導國民法官 司法院麻豆代天府「廟口開庭」

司法院為宣導國民法官法新制，今天晚上6點至9點在麻豆區代天府廣場舉辦「國民法官模擬法庭」活動，是第一場在「廟口開講」的宣導活動，有近150名鄉親參與，隨機抽籤抽出6位國民法官及2位備位國民法官，由3位職業法官及6位國民法官共9人組成國民法官審判庭，經過宣誓後和法官一起坐在法檯上，參與法庭審理、訊問、定罪及量刑。

今晚由司法院主辦，台南地方法院承辦，是第一場在廟口舉辦的宣導活動，司法院秘書長林輝煌、台南地方法院院長董武全主持開幕儀式，並由台南地方法院陳欽賢法官擔任審判長，邀請曾文農工學生擔任職業法官，書記官，檢察官，被告及律師等角色，由現場100多名現場民眾以電腦抽籤方式抽出6位國民法官及2位備位國民法官。

今天模擬案例是鄰居因垃圾放置地點發生口角糾紛，被告持刀刺入鄰居肚子，遭檢察官起訴殺人未遂罪。審判庭先對被害人等人以證人身分進行交互詰問，再進行言詞辯論程序，辯論後進行評議，國民法官法就評議規定：有罪之認定應包括國民法官及法官雙方意見在內達3分之2以上之同意決定之，否則應無無罪之認定；就科刑決定之事項，則以過半數之意見決定之。今日的國民法官依上述規定進行評議判決。

台南地院表示，今晚活動藉由國民法官模擬法庭的方式，讓現場民眾體驗國民法官法庭的審理、評議及判決過程，因案例非常生活化，擔任審判長的陳陳欽賢法官審判經驗豐富，能夠適時說明國民法官新制的相關規定，像不懂法律可以擔任法官嗎？法律和人情世事一樣，沒當法官沒讀法律也知道道不能殺人放火，不能偷東西，沒有證據不能冤枉人，法官最重要的第一件事是不能冤枉人，也說明有罪認定及量刑決定等，一一解答很多人心中的疑惑。