雲林縣府不僅增設長照科 首座長照大樓今天啟用

雲林縣首座長照大樓今天啟用，完善的長照服務與人員培訓，將作為雲林各衛生所的長照示範據點，雲林縣長張麗善在開幕式中，以聖火傳遞方式，表達長照永續，並迎接睽違34年，明年將在雲林舉辦的全中運，把聖火傳給聖火隊，象徵長照世代相傳，生生不息。

張麗善說，雲林是全國老年人口比例第2高，為因應長照服務的需求，雲林縣府率先增設長期照護科，作為統整長照業務的窗口，更爭取前瞻計畫把斗六市衛生所大樓加以整建，設立雲林第1座長照大樓，成為全縣衛生所長照推廣的示範點，讓老人照護更便利。

衛生局長曾春美表示，未來長照大樓將提供照顧管理專員培訓，並分派到各地衛生所就近提供長照需求評估，同時對高負荷家庭提供心理紓壓服務，設置醫事巷弄長照站，整合醫療安寧、預防保健等，延緩失能失智，提供全方位服務，以此模式推廣至各鄉鎮衛生所。

「長照服務做得好、青年就業沒煩惱」雲林縣長張麗善除授旗給長照大樓的志工隊，並也把象徵薪傳的聖火傳給全中運聖火隊，她說，每個人都會老，將來都需要受人照護，全中運是年輕活力象徵，長照則是年老照護的需求，從年輕到年老，期待這把聖火世代永傳，讓年輕更有活力，讓年老更健康。