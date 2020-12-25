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不畏疫情嚴峻 嘉義縣議會「拋磚引玉」作愛心

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣議長張明達（前排右五）號召在地企業，幫助弱勢團體。圖／嘉義縣議會提供
嘉義縣議長張明達（前排右五）號召在地企業，幫助弱勢團體。圖／嘉義縣議會提供

嘉義縣議會長年關懷弱勢，歲末年終總舉辦寒冬送暖活動，議長張明達不畏疫情嚴峻，堅持寒冬送暖不能停，今天中午除邀請轄內身心障礙福利團體出席豐盛饗宴，更配合醫師公會，號召農民捐贈農漁產品，「作伙」作公益。

嘉義縣議會今天上午邀請弱勢團體約410名，共進午餐，另「拋磚引玉」，提供貧窮邊緣戶每戶3000元商品提貨券，立案之身心障礙機構院生每人500元之商品提貨券，希望幫助他們度過寒冬。

此外，嘉義縣獸醫師公會亦連續6年配合活動，號召縣內農民捐贈弱勢慈善團體優質農漁畜產品，很多業者皆為主動發揮愛心做公益，捐贈多項『嘉義優鮮』農漁產品，力挺弱勢團體度寒冬。

張明達相信，橫跨農漁牧各界捐助愛心，人人一份心力，透過「點的串聯，線的延伸，面的張力」，大家有錢出錢、有力出力，力挺慈善弱勢團體，「溫暖度寒冬」。

總計此次愛心捐助，品項有國產豬肉香腸 200斤、雞蛋 20箱、鴨蛋 10箱、另外還有許多嘉義在地伴手禮、農牧產品等，將全數捐予嘉義縣弱勢團體。

嘉義縣議長張明達（左六）今天上午舉辦「人間有愛，心手相連」公益活動。圖／嘉義縣議會提供
嘉義縣議長張明達（左六）今天上午舉辦「人間有愛，心手相連」公益活動。圖／嘉義縣議會提供
嘉義縣議長張明達（左六）長年熱心公益，弱勢團體致贈感謝狀。圖／嘉義縣議會提供
嘉義縣議長張明達（左六）長年熱心公益，弱勢團體致贈感謝狀。圖／嘉義縣議會提供

嘉義 獸醫師 愛心

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