耶誕送暖！蔡其昌攜企業贈台中特教500份耶誕禮物

台中特殊教育學校今天舉行校慶暨學習成果發表會，立法院副院長蔡其昌穿針引線企業捐贈500份耶誕禮物給全體師生，由校長邱進興接受贈禮，與學生分享耶誕喜悅同時也肯定全體教職人員辦學表現。

台中特教今天的校慶，有音樂舞蹈表演，並安排受贈扶輪之子助學金學生與認養人相見歡，中興扶輪社社友扮演聖誕老人與孩子們互動過節。蔡其昌、網銀基金會執行董事陳大鈞、台中中興扶輪社社長吳俊吉、內政部役政署副署長沈哲芳，及歷任家長會長都到場參與校慶盛會。

蔡其昌致詞時說，今天他扮演耶誕老人，穿針引線大力卜公司捐贈500份耶誕禮物給中特全體師生，看見特教孩子們用熱情的掌聲及精采表演來歡迎與會來賓很感動，他會持續與民間企業關心特教孩童，也會在中央持續為教育議題發聲。

網銀基金會執行董事陳大鈞說，網銀基金會長期協助特教學生在音樂教育上的發展，並與學校一同執行街頭藝人培訓計畫，6年來已有40位特教學生順利考取街頭藝人執照，未來基金會將會推動相關計畫，讓孩子們習得一技之長、發掘生命的亮光。