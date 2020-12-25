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影／龍崎「空山祭」27日開幕 今晚起試營運3天免費參觀

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
龍崎「空山祭」27日開幕，今晚起試營運3天免費參觀。記者周宗禎／攝影
龍崎「空山祭」27日開幕，今晚起試營運3天免費參觀。記者周宗禎／攝影

「2020龍崎光節.空山祭」後天27日開幕，今天起到27日試營運3天，開放免票入場觀展；在地台南龍崎區公所結合仁德、歸仁、關廟等區公所聯合規畫「南關線跨區聯盟系列活動」，宣布今天首發「聖誕平安主題日」活動開跑。空山祭會場龍崎虎形山公園預計傍晚5點半點燈，不過下午4點半就聚集大批遊客在外等候。

龍崎區公所表示，今年空山祭期間民眾到龍崎觀賞夜間藝術作品文化局推出優惠措施回饋購票民眾，南關線區公所也配合發布主題活動，逛逛市集消費集章，還能兌換主題贈品。

這次跨區活動期間設定主題日活動，民眾配合主題市集消費集滿章戳2枚，加上空山祭活動門票票根可現場兌換活動贈品；除了今天聖誕平安日，接下來還有寒假期間1月22日「開心同樂日」、農曆春節2月16日「財神旺旺日」共3個主題活動日。

市長黃偉哲表示，縣市合併升格後南關線沿線仁德、歸仁、關廟到龍崎四區，地理交通位置串聯一氣，居民間也多有地緣遷徙往來，四個行政區能藉由「2020龍崎光節：空山祭」活動舉辦期間共同行銷地方，將藝術活動展出與地方產業觀光連結發展，未來各區更應緊密結盟，共同來推動市政。

民政局長顏振標表示，針對主題日活動無法參加的民眾也不必太過失望，區公所還共同規畫了「尋FUN南關線 EASY GO」旅遊手冊集章兌換活動，民眾在空山祭期間持旅遊手冊集滿仁德、歸仁、關廟、龍崎四區章戳共5枚加上空山祭活動門票票根，即可在兌換日前往活動現場兌換空山祭主視覺限量贈品；系列活動各種兌換品多達3000份，歡迎大家到南關線旅遊，並來龍崎觀賞空山祭的藝術作品，活動簡章、集章手冊發布南關線各區公所網站。

龍崎「空山祭」27日開幕，今晚起試營運3天免費參觀。記者周宗禎／攝影
龍崎「空山祭」27日開幕，今晚起試營運3天免費參觀。記者周宗禎／攝影
龍崎「空山祭」27日開幕，今晚起試營運3天免費參觀。記者周宗禎／攝影
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藝術作品 寒假 文化局

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