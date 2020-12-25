影／龍崎「空山祭」27日開幕 今晚起試營運3天免費參觀

「2020龍崎光節.空山祭」後天27日開幕，今天起到27日試營運3天，開放免票入場觀展；在地台南龍崎區公所結合仁德、歸仁、關廟等區公所聯合規畫「南關線跨區聯盟系列活動」，宣布今天首發「聖誕平安主題日」活動開跑。空山祭會場龍崎虎形山公園預計傍晚5點半點燈，不過下午4點半就聚集大批遊客在外等候。

龍崎區公所表示，今年空山祭期間民眾到龍崎觀賞夜間藝術作品，文化局推出優惠措施回饋購票民眾，南關線區公所也配合發布主題活動，逛逛市集消費集章，還能兌換主題贈品。

這次跨區活動期間設定主題日活動，民眾配合主題市集消費集滿章戳2枚，加上空山祭活動門票票根可現場兌換活動贈品；除了今天聖誕平安日，接下來還有寒假期間1月22日「開心同樂日」、農曆春節2月16日「財神旺旺日」共3個主題活動日。

市長黃偉哲表示，縣市合併升格後南關線沿線仁德、歸仁、關廟到龍崎四區，地理交通位置串聯一氣，居民間也多有地緣遷徙往來，四個行政區能藉由「2020龍崎光節：空山祭」活動舉辦期間共同行銷地方，將藝術活動展出與地方產業觀光連結發展，未來各區更應緊密結盟，共同來推動市政。

民政局長顏振標表示，針對主題日活動無法參加的民眾也不必太過失望，區公所還共同規畫了「尋FUN南關線 EASY GO」旅遊手冊集章兌換活動，民眾在空山祭期間持旅遊手冊集滿仁德、歸仁、關廟、龍崎四區章戳共5枚加上空山祭活動門票票根，即可在兌換日前往活動現場兌換空山祭主視覺限量贈品；系列活動各種兌換品多達3000份，歡迎大家到南關線旅遊，並來龍崎觀賞空山祭的藝術作品，活動簡章、集章手冊發布南關線各區公所網站。