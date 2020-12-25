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18禁！嘉縣修法 未成年人及禁菸場所吸電子煙最高罰5萬

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣衛生局擬定「嘉義縣電子煙危害防制自治條例」，未滿18歲者不得吸食或持有電子煙，供應者最高可處5萬元罰鍰。示意圖／ingimage
嘉義縣衛生局擬定「嘉義縣電子煙危害防制自治條例」，未滿18歲者不得吸食或持有電子煙，供應者最高可處5萬元罰鍰。示意圖／ingimage

嘉義衛生局擬定「嘉義縣電子煙危害防制自治條例」，今天上午於議會三讀通過，未滿18歲者不得吸食或持有電子煙，供應者最高可處5萬元罰鍰；另，禁菸場所除了紙菸外，電子煙也將同步禁止，違者最高可處1萬元，後續將報經衛生福利部核定後公布。

依「嘉義縣電子煙危害防制自治條例」，未滿18歲的青少年吸食或持有電子煙，依法將令其接受電子煙危害防制教育至少二小時。

另，供應未滿18歲的青少年電子煙者處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，禁菸場所吸食電子煙者，處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰。

國民健康署調查，目前網路上或實體店面販賣電子煙以各式各樣的形態出現，如維他命棒、水果棒、能量棒等，精緻的外包裝總吸引青少年誤用。

多數電子煙除有爆炸、致癌風險，其中成分尼古丁、焦油等化學物質，易致成癮，有害身體健康，青少年吸食將導致健康危害，影響未來身心發展。

衛生局代理局長趙紋華表示，維護民眾健康刻不容緩，故嘉義縣制定自治條例，填補中央「菸害防制法」修法前之空窗期。

衛生局呼籲，電子煙無法幫助戒菸，如有需求，應尋求專業醫療資源協助，可洽詢嘉義縣衛生局及各鄉鎮市衛生所，或撥打免費戒菸專線0800-636363。

嘉義縣衛生局擬定「嘉義縣電子煙危害防制自治條例」，今天上午於議會三讀通過。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局擬定「嘉義縣電子煙危害防制自治條例」，今天上午於議會三讀通過。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 嘉義 禁菸 戒菸

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