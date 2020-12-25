台南新營轉運站今試營運 地方：期待帶動新營「轉運」

台南新營轉運站今天起試營運，兼負國道客運、公路客運、市區公車與計程車轉乘的重責大任，交通局表示，轉運站提供大新營地區民眾更舒適、完善的候車環境與轉乘服務，有22條公車路線稍做調整會停靠新營轉運站，請鄉親們多加利用及留意。

交通局長王銘德表示，新營轉運站造價1.4億元，耗時2年建造，建築物結合月津古港的風帆意象，和呼應嘉南平原稻穗暖陽的色彩計畫，站內規畫9席大客車月台，分別提供國道客運、公路客運及市區客運公車停靠，東側設置計程車排班區，西側停車場共設置汽車80席及機車73席停車格位。透過各種運具分流及妥適安排場內動線，以提供多種運具的轉乘選擇並且營造便捷舒適的候車環境。

公共運輸處處長吳俁之表示，25日起新營轉運站進駐的公車路線為統聯客運1612、1628等2條國道客運路線，嘉義客運7207（嘉義─竹子腳─鹽水）、7208（嘉義─重寮─鹽水）及新營客運7407（新營─朴子）、7408（新營─好美里）、7410（新營─布袋商港）等5條公路客運路線，以及大台南公車棕幹線、橘9、橘9-1、黃1、黃2、黃3、黃4、黃5、黃6、黃6-1、黃7、棕1、棕2、棕3、棕3-1、等15條市區公車路線。

其中，每日有193班次行經新營市區及新營火車站，221班次可聯絡大台南境內後壁、東山、柳營、六甲、下營、北門、鹽水、學甲、佳里等地，中長途則可連結朴子、義竹、台中、台北或高鐵嘉義站，無論長中短途旅客均非常便利。此外，現正熱烈舉辦的「月之美術館」活動，及未來月津港燈節、蜂炮、蘭展均可於此做為轉運中心，兼能帶動地方觀光發展。

新營區長魏文貴指出，地方有部分聲音認為新營轉運站太偏遠，但著眼是未來的發展，鄰近高速公路交流道車程約1、2分鐘，附近是產業專區，除了車站空間規畫舒適外，期待能夠招商成功，讓更多產業進駐，期待未來能吸引大型倉儲業者投資，更能帶動新營未來的發展。

交通局表示，新營轉運站委託漢程汽車客運公司營運，未來將陸續招商，站內商業空間適合百貨、餐飲、娛樂等多元行業經營，除提供候車購物需求，也可帶動「車站經濟」成為大新營區市民朋友消費的好去處。