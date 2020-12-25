台南藏金閣營收創新高大回饋 實木桌椅組9折起標

台南市環保局藏金閣今年最後一次雙週拍賣活動明天26日舉行，因慶祝營收創新高，牛樟木及楠木實木桌椅組底價9折起標，購買藏金閣商品第2件8折（黃標拍賣商品除外），錯過可惜。

明星商品還有60年代復古典雅檜木菜櫥，捷安特ATX860早期高階登山車款等2件。菜櫥，上層霧面櫥窗、中層三層收納、下層抽屜及底櫃大空間，相當實用。捷安特ATX860為早期高階登山車款，搭配全套島野A型24速系統，經過師傅細心的整新，已經恢復當年狀況。

市長黃偉哲指出，藏金閣用最少人力創造最大效益，更於65家環境教育設施場所及機構評鑑中脫穎而出榮獲「環境教育設施場所評鑑優異」獎，值得肯定。

環保局長謝世傑表示，藏金閣秉持循環再利用精神，將廢傢俱、二手腳踏車等整理得煥然一新，歡迎民眾多來藏金閣走走，參與拍賣活動，以行動支持。有意參與拍賣的民眾，可先上台臺南市政府環保局藏金閣網站瀏覽拍賣品、修繕後的二手腳踏車及平價傢俱區，拍賣日還搭配戶外市集、資收兌換，歡民眾闔家來尋寶。