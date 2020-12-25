台南市議會民進黨團三長交接 林志展：團結為民謀福祉

台南市議會民進黨團今舉行三長交接儀式，現任總召邱莉莉、幹事長李宗翰在市長黃偉哲、議長郭信良的見證下，交接給新任總召林志展、副總召呂維胤、幹事長鄭佳欣，黃偉哲說，希望黨團三長能傳承，為市民福祉打拚，市府也會持續全力以赴與議會建構良好合作關係，達成議會和市民朋友的期待。

林志展表示，未來會負起對外說明黨團立場的重責大任，整合黨內向心力，凝聚黨成員最大共識，團結一心為台南打拚、為人民謀福祉，成為市府和黨團之間的溝通橋梁，和市府既監督也合作，共同建設幸福大台南。

邱莉莉說，相信林志展能夠持續帶領黨團前進，盡全力滿足每一位黨團先進和市民的需求，也期許台南市政府能越來越好，讓每一項辛苦爭取到的前瞻都能順利施行，積極建設大台南。

郭信良表示，黨團總召需負責預算審查的推動和黨團間的協商，感謝前任總召邱莉莉的努力，讓今年議會更加進步且和諧。今天是臨時會最後一天，如果明年度預算案尚未審查完畢，希望能再度召開政黨協商，盡快敲定明年1月5日、6日召開臨時會，全力加速將預算審查完畢，確保市政運作順暢。