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一份物資弱勢家庭免斷炊 台南鹽水青工會連4年寒冬送暖
台南市鹽水區青工會今(25)日結合有志青年、企業、廠商，辦理「大眾情~青工心」寒冬送暖關懷弱勢活動，在台南訪友的前台北縣長周錫瑋獲悉也主動參與，鹽水青工會長洪偉仁強調「一份愛的民生物資，就能讓一個弱勢家庭暫時免於斷炊！」
洪偉仁表示，弱勢家庭需經常從事「長工時、低薪資」的勞力工作已換取溫飽，加上收入不穩定，是亟需社會關懷的一群，尤其正值歲末年終之際，更需社會的關懷。秉持「一份愛的民生物資，就能讓一個弱勢家庭暫時免於斷炊」精神，寒冬送暖關懷弱勢活動連續舉辦4年，選擇歲末年終之際，讓經濟弱勢邊緣家庭與兒童，能感受到社會溫暖。
鹽水區青工會結合有志青年、企業、廠商，集資購買愛心米、醬油、 沙拉油 ，米粉，泡麵，鹽，等民生物資，共計230份，透過鹽水區公所的協助，發放給鹽水區230戶低收入戶，希望能協助低收入戶能度過寒冬。
鹽水區長姜家彬表示，歲末年終之際，無形中對經濟弱勢家庭增添不小經濟壓力，正需要如鹽水區青工會這股溫馨關懷的暖流，希望拋磚引玉，讓更多企業與善心人士加入公益行列。
周錫瑋表示，全台有不少欠缺物資的家庭，鹽水區青工會此時發起寒冬送暖關懷弱勢活動，便能協助缺乏物資的家庭度過寒冬，是相當有意義的事。
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