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台南打造遊戲閱讀理解平台 學生瘋「布可星球」
台南市教育局為提升學生閱讀理解力，打造幼兒園到高中的閱讀理解平台「布可星球」（https://read.tn.edu.tw/），7個月來已累計超302萬人次瀏覽，興起讀書風氣。教育局也祭出抽獎，送出100個布可星球抱枕。
市長黃偉哲表示，用遊戲來引導閱讀，創意又好玩，短短半年超過300萬人次到布可星球「挖礦」，並衝出1400萬星球能量，顯示閱讀推廣的成效，期待未來有更多學生加入，讓閱讀成為生活習慣。
教育局長鄭新輝表示，推動平台的關鍵就是書籍，看完書才能上線測驗，目前已選出1000種優良圖書的，如「巧克力冒險工廠」、「獅子與兔子大對決」、「課堂上沒教的科學知識」等，都是平台上熱門的好書，未來將持續選好書、命好題，不僅讓師生都有共同讀本，也讓學生習慣素養題型，真正落實新課綱閱讀素養。目前已購置500種優良圖書每種30本，配送到全市40校、40處愛的書庫，透過物流讓學生都能讀到每本好書。
抽到抱枕的新南國小學生唐子喬表示，布可星球上線後，下課後常會和同學討論所選出的書籍並分享內容，回家後也會和家人討論並一起上平台挑戰，連一年級的弟弟都很有興趣，相當有趣。
永康勝利國小學生吳昕霓說，第一次挖掘布可能量是在學校資訊課，書名「我們叫它粉靈豆」，第一次挑戰就成功。本來就很喜歡看書，有了布可星球讓看書更有趣。
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