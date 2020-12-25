嘉義市區可申請民宿了！ 市府公告人文歷史街區範圍

嘉義市政府今天公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，範圍為嘉義市「西側至縱貫鐵路為界及博東路以南、垂楊路以北及新生路以西圍繞之區域(道路中心線以內)」，民眾得依「民宿管理辦法」相關規定，申請經營民宿。

「範圍比預估大！」嘉義市民宿業者表示，這次公告範圍比之前說明會所列公告區域大，更有利現有經營者申辦，但主辦單位並未在官網公告申請所需文件，建議能搭配「申請流程圖」，方便申請人。

他說，另外縣市針對古蹟區域周邊一定範圍內也開放民宿，嘉市這次未公告這部分，或許可供相關單位下次修正調整。

市長黃敏惠表示，嘉義市近6000多棟木構老建築，許多整修後保留原有韻味，讓老靈魂有了新生命。台灣地域振興聯盟今年選中嘉義市，舉辦第1屆台灣地方創生年會，代表嘉義市有發展地方創生潛力，希望這次公告能助年輕人返鄉，創新、創意及創業，提供不同旅遊住宿型態，把觀光的餅做大。

觀光新聞處長張婉芬表示，觀新處年初依「民宿管理辦理」規定，進行「具人文或歷史風貌之相關區域」計畫，但並非在此區域範圍內建物，就可以就地合法經營民宿，必須符合「發展觀光條例」及「民宿管理辦法」相關規定，才能申請登記民宿並經營。