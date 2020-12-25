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耶誕節新豐高中學生作聖誕紅盆栽 分送獨居老人與長輩
今天耶誕節，台南新豐高中學生製作2盆小品盆栽，贈送歸仁地區的獨居老人與學校師長或者家長，祝他們過節快樂。
新豐高中主任黃彥鳴表示，學校運用高一彈性學習2節與社團活動2節課，任課老師在課程設計上結合聖誕節節慶與運用在地資源，請來歸仁府城景觀園藝黃毅斌提供花材與教導製作，50位學生每人製作2盆小品盆栽，一盆是聖誕紅，另一盆是多肉盆栽組合。
校方結合華山基金會歸仁站，在學生製作完耶誕盆栽後，由華山基金會歸仁站長林佳嫻提供獨居長輩名單，讓學生完成的作品聖誕紅包裝，由學校社區關懷社與長榮大學的志工學生轉贈給歸仁獨居長輩，祝福獨居長輩耶誕節快樂，另一盆多肉組合盆栽則由學生自己贈送給師長或家長，感謝長輩教導的辛勞。
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