耶誕節新豐高中學生作聖誕紅盆栽 分送獨居老人與長輩

今天耶誕節，台南新豐高中學生製作2盆小品盆栽，贈送歸仁地區的獨居老人與學校師長或者家長，祝他們過節快樂。

新豐高中主任黃彥鳴表示，學校運用高一彈性學習2節與社團活動2節課，任課老師在課程設計上結合聖誕節節慶與運用在地資源，請來歸仁府城景觀園藝黃毅斌提供花材與教導製作，50位學生每人製作2盆小品盆栽，一盆是聖誕紅，另一盆是多肉盆栽組合。