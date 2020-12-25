影／廢棄漁網再生變新衣 台塑新港廠區推循環經濟

近年環保意識抬頭，工業污染漸為民眾關心議題，台塑新港廠展出為期八天「節能減排、循環經濟」特展，以「循環、低碳及環境永續」為主題，盼藉此機會，讓社會各界瞭解台塑企業如何展現循環經濟。

嘉義縣長翁章梁昨日在台化公司資深副總經理張宗遠、環保局長張根穆陪同下，至台塑新港廠區參觀，其中一項產品吸引眾人目光。

台塑企業新港廠區，設置廢耐隆回收系統，將廢漁網回收，初步分解成耐隆粒，抽出塑膠纖維，再製成衣服，耐熱排汗。

翁章梁表示，嘉義地沿海地區，常有漁民廢棄漁網，纏繞魚隻致死，若能將廢棄漁網有效利用，不但能促進生態，更有效提高資源回收率。

另外因應疫情，台塑集團也推出含銀抗菌行李箱，將寶特瓶用機器碎成瓶片，再精製成塑料「再生聚酯粒」，強度高重量輕，成行李箱最佳原料。

此外，民眾質疑台塑新港廠區排廢煙，為此，共生廠也砸巨資，添設廢熱回收系統，消除視覺污染，更有效節省碳排放。