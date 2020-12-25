聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／廢棄漁網再生變新衣 台塑新港廠區推循環經濟
近年環保意識抬頭，工業污染漸為民眾關心議題，台塑新港廠展出為期八天「節能減排、循環經濟」特展，以「循環、低碳及環境永續」為主題，盼藉此機會，讓社會各界瞭解台塑企業如何展現循環經濟。
嘉義縣長翁章梁昨日在台化公司資深副總經理張宗遠、環保局長張根穆陪同下，至台塑新港廠區參觀，其中一項產品吸引眾人目光。
台塑企業新港廠區，設置廢耐隆回收系統，將廢漁網回收，初步分解成耐隆粒，抽出塑膠纖維，再製成衣服，耐熱排汗。
翁章梁表示，嘉義地沿海地區，常有漁民廢棄漁網，纏繞魚隻致死，若能將廢棄漁網有效利用，不但能促進生態，更有效提高資源回收率。
另外因應疫情，台塑集團也推出含銀抗菌行李箱，將寶特瓶用機器碎成瓶片，再精製成塑料「再生聚酯粒」，強度高重量輕，成行李箱最佳原料。
此外，民眾質疑台塑新港廠區排廢煙，為此，共生廠也砸巨資，添設廢熱回收系統，消除視覺污染，更有效節省碳排放。
此次特展共四大面向，包括節水、節能、原物料減排及廢棄物，現場展示廢棄物再利用實體成果，包括南亞PP棧板、環塑木、台化人工草皮等，即日起展出至30日，免費開放民眾參觀，詳情可撥打05-3772111。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言