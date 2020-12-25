台南「燈會菁華展」照辦 議長：加派人力強化防疫

台南市政府今天宣布26、27日耶誕跨年活動延期，台南市議會舉辦的「燈會菁華展」昨晚登場，到明年1月3日之前都有晚會表演，議長郭信良表示，活動會依照中央流行疫情指揮中心的防疫規範照常舉辦，除了座位會加大距離之外，也會要求參與民眾戴口罩、適當疏散。

台南市議會「燈會菁華展」昨晚起跑，展期到明年1月3日，每晚5時半到10時半亮燈，除了26日及31日之外，每晚議會廣場都有摸彩活動，只要在晚上6時到7時半之間到廣場領取並投入摸彩券，就可以參加8時起的摸彩，天天送出最大獎液晶電視及電動自行車。

郭信良說，活動依據中央流行疫情指揮中心的規定舉辦，座位會排開，請民眾戴上口罩，現場會準備數量足夠的口罩給沒帶口罩的人，另外也會放置消毒清潔用品供民眾使用，並準備2台熱顯影儀器，人潮聚集時適當疏散，議會將加派人力巡視，強化防疫。