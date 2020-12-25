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人瑞嬤獨居3坪破舊鐵皮屋 企業志工幫忙大掃除

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
富旺公司志工幫百歲人瑞的家大掃除，給老人家一個乾淨舒適的家。圖／華山基金會提供
富旺公司志工幫百歲人瑞的家大掃除，給老人家一個乾淨舒適的家。圖／華山基金會提供

歲末年終，家家戶戶開始大掃除迎接新年，雲林縣虎尾鎮高齡102歲阿嬤獨居的她，看著鄰居除舊佈新的情景，忍不住感嘆「如果兒子還在就好」，富旺國際開發公司得知後，今天由副總經理林祐任帶領企業志工與華山基金會，為阿嬤的小屋大掃除，老人家有了乾淨的家超開心。

「其麟」阿嬤丈夫與兒子相繼過世，女兒遠嫁外地，媳婦也都年事已高，無力照料自己，她搬進年輕時搭建的3坪鐵皮屋，小小的臥室堆滿家具與雜物，沒有浴室與廁所，僅能在廚房燒開水後就地洗澡，艱困的生活環境，卻是阿嬤懷念過往家人團聚的記憶寶盒。

富旺公司得知阿嬤的心願，由副總經理林祐任帶領公司的志工，為老人家進行年終掃除，在搬出堆積物品時，許多蟑螂亂竄，志工心疼老人家居住在這種環境，連忙為阿嬤除蟑、更換腐壞的床板、搬走多餘的雜物、擦拭廚房器具、套上新的枕頭棉被，最後在牆上貼上春聯，讓家變得煥然一新。

除了大掃除，崙背鄉陽明國小校長吳書璧也帶領孩子來演奏烏克麗麗，逗老人家開心，家中難得這麼多客人，小朋友熱情彈唱，熱鬧滾滾，阿嬤露出微笑說「真好聽，感謝大家來相陪」。

廉使里長戴國華也帶領義剪團隊，幫阿嬤修剪出漂亮的髮型。讓阿嬤除了有一個乾淨安全的家，更重溫子孫滿堂的溫馨時光，讓阿嬤激動說「金多蝦」。

富旺國際副總經理林祐任表示，公司的志工一直都積極參與公益，盡一己微薄之力，今年更連結華山基金會以實際行動關懷弱勢。今年持續深根雲林，做公益回饋雲林。

富旺公司志工幫百歲人瑞的家大掃除，給老人家一個乾淨舒適的家。圖／華山基金會提供
富旺公司志工幫百歲人瑞的家大掃除，給老人家一個乾淨舒適的家。圖／華山基金會提供
小朋友彈唱歌曲逗老人家開心。圖／華山基金會提供
小朋友彈唱歌曲逗老人家開心。圖／華山基金會提供
富旺公司志工幫百歲人瑞的家大掃除，給老人家一個乾淨舒適的家。圖／華山基金會提供
富旺公司志工幫百歲人瑞的家大掃除，給老人家一個乾淨舒適的家。圖／華山基金會提供
富旺公司志工幫百歲人瑞的家大掃除，給老人家一個乾淨舒適的家。圖／華山基金會提供
富旺公司志工幫百歲人瑞的家大掃除，給老人家一個乾淨舒適的家。圖／華山基金會提供

阿嬤 獨居

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