新冠肺炎本土病例現蹤 台南12/26連兩天晚會延期
新冠肺炎本土病例現蹤，台南市長黃偉哲今天宣布，台南26、27日的演唱會及晚會延至明年1月，若這幾天疫情未擴大，跨年晚會應該可以如期舉行。
黃偉哲指出，26日在台南市永華市政中心西側廣場的「搖滾嘻哈夜」演唱會延至明年1月9日；27日在台南市新營體育場的「青春流行夜」晚會延至明年的1月3日，屆時疫情若是加劇，就改為線上。
他表示，紐西蘭機師及密切接觸者足跡看來雖未到南部，但市府願用較高標準審視，26日及27日活動延至明年1月，那個時候已過14天潛伏期，比較安全一點。
他表示，目前，31日在台南市永華市政中心西側廣場的跨年晚會還在評估中，若這幾天疫情未擴大，應該可以如期舉辦。如果疫情擴大或本土案例增加、或感染源不明的話，市府將有其他考量和安排。
至於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒出現變種，黃偉哲說，病毒變種變得更容易傳染，市府將依中央流行疫情指揮中心要求，該罰就罰。
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