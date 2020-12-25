疫情影響「安心即時上工」延長 雲嘉南釋出逾2800職缺

考量民眾就業仍持續受疫情影響，勞動部安心即時上工計畫已延長至明年6月底，雲嘉南地區新一波共釋出逾2800個職缺，即起可至勞動部勞動力發展署雲嘉南分署所屬就業中心登記。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，安心即時上工職缺是在中央機關及地方政府工作，雲嘉南新一波共釋出2855個職缺，包括台南市1461個，嘉義市171個，嘉義縣500個，雲林縣723個，工作多為環境清潔消毒、防疫量測體溫及文書行政庶務等。

劉邦棟說，配合基本工資時薪將於明年調整至160元，屆時參與安心即時上工計畫民眾的工作津貼也將以160元核給，每月最高核80小時、1萬2800元工作津貼，每人上工最長以6個月為限，且不超過110年6月30日。

民眾申請登記日前1年有勞工保險或就業保險投保紀錄者即符合資格，離島及原住民地區，則不限資格，即起可持身分證至居住附近的公立就業服務機構申請登記，審核資格後將由用人機關安排面試及上工。