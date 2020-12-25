南關線首座特色公園 塑造科學城「野趣生態遊戲場」

台灣高鐵台南站特定區公兒六用地過去曾開發簡易公園兼具乾式滯洪池，提供民眾休閒使用，但現已不敷當地發展需求，台南市政府配合沙崙智慧綠能科學城，以「學習和探索」為主題，將該地打造為南關線首座特色遊戲場公園，今天開工，預計明年8月31日完工。

歸仁高鐵特定區公兒六公園位在武東里中正南路二段與歸仁八路口，鄰近台86線大潭交流道，公園面積為0.4546公頃，市府編列800萬元工程經費，希望改善公園現況周圍人行道，因小葉欖仁浮根破壞鋪面的平整度，並增添公園內步道、特色遊具等設施。

南市工務局指出，配合高鐵特定區沙崙智慧綠能科學城計畫，公兒六公園將以「學習和探索」主題，塑造科學城中的野趣生態遊戲場，讓孩子主動探索自然環境及激發好奇心。主要遊具有滑索、砂坑、磨石子滑梯、攀爬牆、索橋、圓柱爬梯、木棧橋、梅花樁及平衡木等。

公園內景觀及遊戲動線規畫則依4個小丘圍成乾式滯洪池地景，設置串聯環狀步道，以不同角度欣賞公園景觀。遊戲場沿著其中一個小丘設置，利用現有地形起伏結合平衡木與梅花樁、滑索；小丘頂端設置平台穿梭於樹木之間，連結滑梯、繩橋、木階梯等，打造彷彿森林間的遊戲樹屋。