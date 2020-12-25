執行署強制執行發現弱勢中風困苦 不查封改捐物資善款

嘉義縣東石鄉張姓男子欠繳牌照稅、罰鍰及健保費用，日前被嘉義縣財政稅務局及健保局移送嘉義分署強制執行，執行員到場發現張男家徒四壁、生活困苦、中風行動不便，起居靠胞姊接濟，所欠繳牌照稅車輛老舊已無法使用，立即協助申請報廢，並募捐物資、善款，昨與慈善團體到張家捐贈。

嘉義分署表示，執行人員日前查訪發現，張男原在台北永和擔任保全，於去年12月上班時出血性腦中風昏倒，無法繼續工作，返回東石老家休養，因未婚沒有子女，經濟艱困，三餐僅靠年屆古稀姊姊照料，家中經濟也不寬裕，無法給張男更多照顧。

嘉義分署長林弘政得知此事，昨日與感恩社承辦人員邀請嘉義市仁愛慈善會總幹事鄭宗安，關懷訪視張男，贈送生活物資，並捐贈募集愛心款項，張男和他的姊姊非常感謝嘉義分署關心，及社會局、慈善團體幫助。

嘉義分署表示，本次募集物資，是分署將於明年1月5日全國聯合拍（變）賣物品，以感恩社善款買下後捐贈。讓捐贈物資更具雙重意義；除可減低義務人繳款壓力，國庫有進帳，另購得物品轉化為關懷物資，讓弱勢者獲得關懷，可謂一舉三得。