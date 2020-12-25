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注意！台南跨年演唱會27日新營體育場這些路段管制

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局公布27日晚上新營體育場跨年煙火及演唱會，交通管制圖。圖／交通局提供
台南市交通局公布27日晚上新營體育場跨年煙火及演唱會，交通管制圖。圖／交通局提供

2020台南耶誕跨年演唱系列活動在新營舉辦的「青春流行夜演唱會」，27日晚間在新營體育場舉行，台南市交通局公布交通疏運工作規畫，呼籲民眾多多利用接駁車，降低道路壅塞。

交通局局長王銘德表示，27日在新營體育場舉辦的「青春流行夜演唱會」，屆時將進行長榮路（三興街至金華路）北側西向車道停車管制，並於長榮路三興街口進行汽、機車分流，金華路八駿公園周邊也將禁止停車。

另為確保從新營火車站搭免費接駁車到會場的交通順暢，將於金華路設置公車專用道沿途進行管制，請用路人改用長榮路、健康路、中正路等替代道路以疏散車流。

交通局指出，27日新營體育場接駁車資訊如下，17時起由新營火車站(新營客運站)經民治市政中心(民治路候車亭)至新營體育場，每10~15分鐘1班(或人滿發車)，進場末班為20時。散場21時30分起由新營體育場站(八駿公園)經民治市政中心至新營火車站，每10~15分鐘1班(或人滿發車)，末班車為23:00。

體育 火車站 長榮

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