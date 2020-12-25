「莎喲娜啦」告別紅磚屋 百果樹繫滿留言條感動黃春明

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
紅磚屋百果樹是這裡的精神象徵，最近貼了許多留言，對黃春明要要結束經營感到不捨。記者戴永華／攝影
紅磚屋百果樹是這裡的精神象徵，最近貼了許多留言，對黃春明要要結束經營感到不捨。記者戴永華／攝影

文學大師黃春明在宜蘭經營8年多的百果樹紅磚屋，即將吹熄燈號，這裡最具代表的陳設是屋中的百果樹，由黃春明親自設計纏繞，上頭長出各種果實，象徵夢想與希望，也是紅磚屋的精神樹；自從結束營業消息傳出後，很多人捨不得黃春明與這棵樹，紛紛在樹上貼滿留言紙條， 讓人感動。

紅磚屋位於宜蘭火車站前，門口迎賓立牌寫著：「請來喝一杯咖啡，火車會等你」，很多人確實利用等火車的時間到此喝咖啡；屋中間原本有一根梁柱，黃春明發揮巧思，運用布袋及粗麻繩纏繞成一棵樹，樹枝綁上各種果實，客人一進門就可以看到顯眼的百果樹，坐在樹下喝咖啡、聽故事或參加講座，悠閒放鬆。

由於縣議會要求百果樹紅磚屋要公開招標，加上86歲的黃春明為了要專心從事寫作，把腦中構思多年的小說完成，笑說要「清倉」，所以決定營業到月底。有人呼應黃春明的清倉說，在百果樹上留字條：「倉庫飽滿，清倉也不能太急」。

有人留言：「這裡有棵大家的百果樹，掛滿所有人的希望委種子，無論什麼年紀，在這樹下都能找到純真的歡樂，多麼希望這份笑聲能夠感染你也笑、他也笑、我也笑，這是最棒的一幅畫」；「紅磚屋已是宜蘭重要的文學地標，不可缺的文藝活動場所，造福文藝同好，感謝黃老師」；「感謝黃老師、感謝紅磚屋，一個美麗溫馨的空間，永遠懷念」。

有一位自稱很少走出去的台北人，也在百果樹留言寫著：「很久以前我以為，有人的地方才是家，生長的地方不是，但後來發現：只要有一杯咖啡甜點，能夠暫時為自己避雨的地方，就是家。雖然是第一次來而且只有半小時，謝謝你們暫時成為我的家」。

百果樹紅磚屋每年有一、二百場講座、活動及演出，有人在這裡從國中到大學畢業、從結婚到生子，8年多來不少人在此留下滿滿的美好回憶，百果樹貼滿感謝紙條，也有日文及英文留言，「謝謝您對這塊土地的用心與溫暖照耀」，讓人看了感動。

負責經營的黃大魚文化藝術基金會表示，這兩天會有更多人來留言，黃老師很珍惜與感動，26日這裡舉辦最後一場的達人講座，安排黃春明當主角，當天留言可能會貼滿整棵樹；活動於傍晚結束，黃老師會把這些留言紙條全都帶回家珍藏，黃春明陪伴大家走過8年多的紅磚屋，美好故事就此畫下圓滿句點。

紅磚屋位於宜蘭火車站前，門口迎賓立牌寫著：「請來喝一杯咖啡，火車會等你」。
紅磚屋位於宜蘭火車站前，門口迎賓立牌寫著：「請來喝一杯咖啡，火車會等你」。
紅磚屋百果樹是這裡的精神象徵，最近貼了許多留言，對黃春明要要結束經營感到不捨。記者戴永華／攝影
紅磚屋百果樹是這裡的精神象徵，最近貼了許多留言，對黃春明要要結束經營感到不捨。記者戴永華／攝影
紅磚屋百果樹是這裡的精神象徵，最近貼了許多留言，對黃春明要要結束經營感到不捨。記者戴永華／攝影
紅磚屋百果樹是這裡的精神象徵，最近貼了許多留言，對黃春明要要結束經營感到不捨。記者戴永華／攝影
紅磚屋百果樹是這裡的精神象徵，最近貼了許多留言，對黃春明要要結束經營感到不捨。記者戴永華／攝影
紅磚屋百果樹是這裡的精神象徵，最近貼了許多留言，對黃春明要要結束經營感到不捨。記者戴永華／攝影
黃春明在樹下講故事的情景，只能成為追憶了。本報資料照片
黃春明在樹下講故事的情景，只能成為追憶了。本報資料照片

黃春明 咖啡 甜點

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