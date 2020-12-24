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羅漢松大道點燈慶耶誕 相約明年0109林內青松享樂趣
迎接新的一年，雲林縣林內鄉「2021年愛護河川宣導暨林內鄉青松享樂活動」今天揭幕。除有鄉公所打造的羅漢松夜間千萬光廊，雲林農田水利會文物館落羽松已轉紅，一旁波斯菊花海也陸續綻放，精彩表演及好禮摸彩等活動明年1月9、10日登場，要讓大家到林內踏青，輕鬆享樂。
鄉長張維崢表示，搭配耶誕節氣氛，位在林中村三星路兩側的羅漢松大道，今晚開始換上金黃燈衣，搖身一變鄉內最吸睛浪漫的夜間光廊，展期將至明年1月20日；此外，光廊旁的波斯菊花海也已陸續盛開，連同紅咚咚的落羽松，是捕捉美景的最佳時機。
張維崢說，重頭戲主題活動將在1月9、10日舉行，遊客除可漫步在繽紛波斯菊花海中，今年更推出趣味「BUBBLE FUN!泡泡大作戰」闖關任務，親子同遊最好玩。
還有泡泡足球賽、童畫著色寫生比賽、瘋狂氣墊樂園、有獎徵答及廣受遊客歡迎的好禮摸彩活動，紫流日本舞踊師範也將登台演出傳統日本舞蹈，帶領遊客沉浸「林內輕井澤」氛圍。
響應反貪及反賄選宣導，民眾及新住民朋友完成闖關，還可獲闖關禮矽膠杯蓋一個。相關活動訊息可查詢林內鄉公所網站，或活動粉絲專頁；配合秋冬防疫，提醒遊客務必全程戴口罩，保護個人及他人健康。
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