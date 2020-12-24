弱勢男欠健保費被催繳 嘉義執行署募捐善款救急

嘉義縣東石鄉張姓男子因欠繳牌照稅、健保等費用被移送行政執行署嘉義分署強制執行，執行人員發現張男生活困苦、行動不便，協助募捐物資及善款救急，並轉介慈善團體支援。

法務部行政執行署嘉義分署今天表示，張男原在新北市擔任保全工作，去年12月間上班昏倒，送醫檢查是出血性腦中風，無法繼續工作，便返回東石鄉老家休養，因日常生活無法獨立自主，加上未婚，經濟困境雪上加霜。

張男三餐僅靠姊姊照料，但他的姊姊經濟也不寬裕，無法提供張男更多照顧，僅能維持基本三餐照料。張男因欠繳牌照稅、罰鍰及健保費為嘉義縣財政稅務局及健保局移送嘉義分署強制執行。

執行人員日前查訪發現張男的困境，得知他起居均依靠姊姊接濟照料，所欠繳牌照稅的汽車，車齡老舊破損，早已無法使用，嘉義分署主動協助申請報廢，以免再有累欠款項。

嘉義分署分署長林弘政今天邀請嘉義市仁愛慈善會總幹事鄭宗安等人一起前往訪視張男，贈送生活物資，並捐贈募集的愛心款項，解決張男生活燃眉之急。

張男的姊姊則非常感謝嘉義分署協助轉介社會局與慈善團體。