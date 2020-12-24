全國語文競賽南女4特優 小組制指導奏效

全國語文競賽已落幕，台南女中今年共有11名學生代表南市參加全國賽，簡妤蓁、鄭妤涵、林家伃、羅令宜分別獲得作文、國語演說、國語字音字形、閩南語字音字形特優，表現亮眼，今天獲學校嘉獎與鼓勵。

台南女中表示，縣市合併後，市賽辦法改為每校每項比賽得選兩名學生參賽。為了避免培訓選手的重擔集中在少數老師身上，國文科在4年前以小組制度進行指導，每位老師認養1組，讓不同年級選手一同集訓、切磋，也讓小組老師們能互相支援、共同擬出適合學生的培訓計畫。

獲得全國作文特優的簡妤蓁，高二時獲得南市第1、全國優等。高三以外卡出征，獲得全國特優。老師說，妤蓁並非以華麗的字句、出人意表的情節取勝，「而是穩定中求進步，從不同題型中嘗試寫法、鍛鍊字句；並和老師討論、發想，精益求精，終獲得甜美果實。」

國語演說被公認是語文競賽中門檻最高的項目，老師說，獲得全國特優的鄭妤涵，擁有對題目獨特的領悟力和沉穩自信的口條，從高一下取得市賽資格後，先忙著準備市長盃，接著又準備語文競賽，不斷抽題培養臨場感，終在全國賽畫下完美休止符。

拿到國與字音字形優等的林家伃從校內賽第2名、市長盃第3名的成績不斷自我挑戰，兩年多來，每日午休自律的練習，與指導老師合作無間。雖面臨學測壓力，仍有最佳表現。

獲得閩南語字音字形特優的羅令宜，在小六、國一便獲全國賽佳績。考進台南女中後便對語文競賽做足準備，平常隨身攜帶練習卷、把握零碎時間練習，回家時由母親批改考卷並加以講解，若有不懂就請教老師，以高一生獲全國特優。