嘉市路上亂貼廣告達37萬張 專家：別傻了效益根本不大

嘉義市環保局兩年來拆除路上違規廣告逾37萬張，大多以房屋買賣為主，嚴重破壞市容，學者、廣告業者認為，張貼者心態是認為房屋有高單價利潤，會用各種方法去吸引民眾，必須提高罰則來遏止，另外現在已轉為網路時代，這種亂撒網的方式，廣告效益也不大，應多加強網路行銷。

市府環保局統計，去年拆除違規廣告物約29萬9千張，停止廣告電話門號85件，強力取締後，違規廣告減少，今年1到11月拆除7萬8千面，停話204個門號。

浩威廣告設計公司總經理陳威宇說，路上亂貼廣告以房屋買賣居多，但其實這種「亂撒網」模式，對廣告效益並不大，因為房屋屬於高單價產品，路上貼的廣告頂多顯示價格和坪數等，根本看不到房屋內部、公設環境等，對現在有心要購屋的消費者來說，並不會特別留意。

陳威宇說，無論要自售或請人待售，都可以多利用網路，將房屋特色、照片如實陳述，也可多打些關鍵字，便於民眾搜尋，在網路發達的年代，效益會好很多，且請人張貼廣告也要花費人力、時間，但再怎麼貼都不如網路無遠弗屆。

嘉義大學行銷觀光管理學系副教授董維分析，買賣房屋利潤可能高達數百萬，因此建商、房仲等會透過各種廣告來行銷，會買房屋的大部分是在地居民，因此會在路上亂貼廣告吸引當地民眾，也有些是長者要買給兒女，比較不會搜尋網路廣告，會被路上廣告吸引，甚至附近縣市經過，也會想購買，這是為何房屋買賣抓不勝抓的核心原因。

董維說，目前法令依照廢棄物清理法，頂多罰鍰6千，相較這種高利潤的產品，罰則過輕，要遏止就該案件處罰，因為同一間房屋廣告，可能就張貼上百張，提高罰款和頻率後，才能讓亂貼廣告現象減少，但為避免同行互相陷害，主管機關要稽查時也要謹慎查證。