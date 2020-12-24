博田醫院推新式無疤痕微創手術 術後復原快

手術疤痕一直是很多愛美民眾的顧忌，高雄博田醫院提供經口無疤內視鏡甲狀腺微創手術，對組織傷害性較低、術後近乎無疼痛感，傷口小且恢復時間快，不僅不影響美觀，術後癒合狀況也相當良好，幾乎不會影響患者生活，吸引國外病患慕名而來求診。

博田醫院黃致錕院長表示，新式經口無疤甲狀腺微創手術與傳統的甲狀腺手術不同，經口甲狀腺手術從下嘴唇內側，切開三個0.5到1公分的傷口，藉由內視鏡輔助並搭配相關器械，切除甲狀腺結節，術後傷口一週內即可自然痊癒，幾乎無需特別照護。國際知名新聯華國際旅遊集團創辦人曾志瑛，接受常規健康檢查時，意外發現左側甲狀腺有兩個結節，且結節的邊緣呈不規則狀，曾小姐專程從美國到台灣治療，經專業醫療建議後，決定接受這項微創手術。術後不僅外觀沒有明顯傷口，發聲也相當正常、沒有沙啞或無力的情形發生。