博田醫院推新式無疤痕微創手術 術後復原快
手術疤痕一直是很多愛美民眾的顧忌，高雄博田醫院提供經口無疤內視鏡甲狀腺微創手術，對組織傷害性較低、術後近乎無疼痛感，傷口小且恢復時間快，不僅不影響美觀，術後癒合狀況也相當良好，幾乎不會影響患者生活，吸引國外病患慕名而來求診。
博田醫院黃致錕院長表示，新式經口無疤甲狀腺微創手術與傳統的甲狀腺手術不同，經口甲狀腺手術從下嘴唇內側，切開三個0.5到1公分的傷口，藉由內視鏡輔助並搭配相關器械，切除甲狀腺結節，術後傷口一週內即可自然痊癒，幾乎無需特別照護。國際知名新聯華國際旅遊集團創辦人曾志瑛，接受常規健康檢查時，意外發現左側甲狀腺有兩個結節，且結節的邊緣呈不規則狀，曾小姐專程從美國到台灣治療，經專業醫療建議後，決定接受這項微創手術。術後不僅外觀沒有明顯傷口，發聲也相當正常、沒有沙啞或無力的情形發生。
由於無疤痕手術醫療技術性高，並且同時可以隱藏疤痕，應用於減重手術已有十幾年之經驗，這項無疤痕甲狀腺醫療技術也為台灣的國際醫療打通另一條康莊大道。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言