影／張麗善就職2周年 操盤風箏衝浪落海吞鹹水

雲林縣長張麗善今天結合國際風箏衝浪學校揭牌，將就職2周年活動移至四湖三條崙海水浴場舉辦。張在選舉時提出活化沉寂10多年的三條崙海岸風光政見，今兌現承諾打造通過國際風箏衝浪組織IKO認證學校，細數過去一年政績，縣內食安、教育、地方創生及智慧科技等相繼推動，建設、衛生、工務類更屢獲獎肯定；媒體問張「給自己打幾分？」張笑說「我是努力100分，政績分數交給鄉親來打」。

雲林縣國際風箏衝浪學校本月22日剛通過IKO認證，是全台第一處專業培訓學校，該校引進3位取得IKO合格證照教練，環境設備符合國際安全標準。擁有13年資歷的教練吳俊賢說，三條崙海域優勢「有風無浪」是最適合的場所，該運動不分男女老少都能玩，依個人條件挑選風箏大小即可。

國內約16年前開始盛行風箏衝浪，吳俊賢說，有些沿海未開放從事該項運動，玩家「得跟海巡人員躲貓貓」，而專業玩家教練證則向IKO考官申請來台訓練、考核。現在雲林縣有專屬場地，加上教練進駐指導，除初學者可受訓，未來也便利玩家考取經IKO認證的教練證，對從事人員是一大福音。

一般人認為風箏衝浪需耗費很大臂力，吳俊賢說其實不然，該風箏是掛在身上的掛鉤衣，手像開車般握著方向盤即可，無須高超游泳技術，關鍵只要「不怕水、會撥水」就能輕鬆自如從事這項運動。

張麗善行前練習2次，今第3度上陣，她親自操盤、體驗海上速度感，一度落水遭風箏拖行，但仍拚到最後一刻才上岸，她說，無論從事何種運動，必須做好相關訓練，情急之下才知如何解套；遇瓶頸也不用太緊張，如釋放壓力般「鬆手」就沒事。

張隨後換裝舉行就職2周年演說，她指出，雲林縣政府成立零瘦肉精聯盟禁萊豬、力推優質雲林良品，創全國之先出版官方品德教育教材，導入智慧科技天倫D+卡進校園及社區掌握老少安全，傳統產業引進地方創生能量創新發展。

張麗善說，今年疫情重創國內外觀光，雲林縣突破重圍，觀光人次創六都以外第一名，可望突破1千萬人，中斷20年的縣道149甲、乙線明年可望全線通車，打通草嶺觀光任督二脈。