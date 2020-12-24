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罕見連辦18場捐血 台南歸仁團委會熱血志工還要辦下去

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
罕見連辦18場捐血，台南歸仁團委會熱血志工還要搬下去。記者周宗禎／攝影
罕見連辦18場捐血，台南歸仁團委會熱血志工還要搬下去。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區團委會今天在歸仁圓環舉辦捐血活動，因今年缺血量大，歸仁團委會自1月到現在12月已經連續舉辦捐血18場次，募集近兩千袋鮮血，成員每場都來幫忙非常不容易。

歸仁團委會會長郭江海表示，當年他剛退伍的時候捐血還不是那麼盛行，看到真的有人需要，就去捐血，還記得民國67年第一次，在市區府前路捐血，至今40多年已捐187次，民國80年發起成立普光慈善協會，長年推廣捐血，許多友人因為他的關係都已捐血數十次。

歸仁團委會辦捐血活動的贈品跟別家不太一樣，除了固定的關廟麵還有捐血中心提供的紀念品，每場都有送吳郭魚、現作鬆餅、袖套等等。在安平市場經銷海產批發零售的郭勝義，送現窄急速冷凍鹹水吳郭魚，名山企業從事防水運動器材製作，老闆黃明山捐贈防曬抗菌袖套600個。

台南市安平區建平七街香森咖啡老闆莊淙欽，每場都來現作鬆餅送捐血人，他說，跟郭江海、郭勝義都是以前公司同事，大家有志一同都來當志工。郭江海說，非常感謝這群老朋友義無反顧相助。

郭江海也非常感謝歸仁團委會前會長蔡慶賢、黃秀芬，副會長王正位、委員蔡全林等老友志工參與。他說，捐血活動還會一直辦下去，下一場1月因歸仁獅子會也舉辦一場大型捐血活動，暫時移在台南市崇明路立文化中心旁舉辦，時間1月7日上午9點到下午5點，歡迎善心人士繼續捧場。

罕見連辦18場捐血，台南歸仁團委會熱血志工還要搬下去。記者周宗禎／攝影
罕見連辦18場捐血，台南歸仁團委會熱血志工還要搬下去。記者周宗禎／攝影
罕見連辦18場捐血，台南歸仁團委會熱血志工還要搬下去。記者周宗禎／攝影
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罕見連辦18場捐血，台南歸仁團委會熱血志工還要搬下去。記者周宗禎／攝影
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罕見連辦18場捐血，台南歸仁團委會熱血志工還要搬下去。記者周宗禎／攝影
罕見連辦18場捐血，台南歸仁團委會熱血志工還要搬下去。記者周宗禎／攝影
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捐血中心 吳郭魚 防曬

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