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影／體育場通報有「大老鼠」？嘉市府派員捕捉是果子狸
嘉義市民今天上午在體育場地下室，發現疑似出現「大老鼠」黑影飛竄而過，立即撥打「1999」專線通報，市府派員到場拿大網捕捉才發現，原來是一隻果子狸，經檢查沒有外傷，載回蘭潭野地野放。
賴姓市民表示，今天上午9時許他和妻子到體育場運動時，在地下室看見疑似大老鼠的黑影，當時眾人都質疑「體育場怎麼會養出這麼大的老鼠？」又擔心老鼠出來咬人， 立即通報市府1999專線，請他們到場處理。
嘉義市建設處農業科長陳怡如表示，市府承辦人員到場後拿網捕捉，疑似「大老鼠 」生物四處逃竄，花了一番工夫才捕捉到，並確認識1隻果子狸，外觀未發現人圈養資料，果子狸外觀也沒有受傷， 經告知通報人簽名，因果子狸屬野生動物，載到近蘭潭附近野放。
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