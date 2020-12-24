影／體育場通報有「大老鼠」？嘉市府派員捕捉是果子狸

嘉義市民今天上午在體育場地下室，發現疑似出現「大老鼠」黑影飛竄而過，立即撥打「1999」專線通報，市府派員到場拿大網捕捉才發現，原來是一隻果子狸，經檢查沒有外傷，載回蘭潭野地野放。

賴姓市民表示，今天上午9時許他和妻子到體育場運動時，在地下室看見疑似大老鼠的黑影，當時眾人都質疑「體育場怎麼會養出這麼大的老鼠？」又擔心老鼠出來咬人， 立即通報市府1999專線，請他們到場處理。