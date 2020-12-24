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南女中樂聲慶耶誕 賃居生享受美味大餐

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中校長鄭文儀裝扮成耶誕老人，送糖果給學生。記者鄭惠仁／攝影
台南女中校長鄭文儀裝扮成耶誕老人，送糖果給學生。記者鄭惠仁／攝影

台南女中有部分學生是賃居生，學校志工團體念學生無法回家慶祝，今天中午為這些學生舉辦耶誕餐會，家長會長杜玉玲並贈送糖果給每個班級，讓學生溫馨又歡樂。下午則舉辦音樂會，用樂聲慶耶誕。

校長鄭文儀表示，來就讀台南女中的學生，有部分住在偏鄉或是外縣市，因交通的關係，在學校附近租屋，學校也都會關懷並守護學生的安全。今天是耶誕夜，由家長組成的志工團為了讓這些住宿在外的學生也能過個快樂耶誕節，中午舉辦耶誕餐會，共有近兩百名學生參加。

裝扮成耶誕老人的鄭文儀也和學生同樂，並發送糖果給學生。他說，賃居學生有約兩百人，每學期學校都會利用節日舉辦餐會，並邀請消防、警察來宣導，讓學生了解居家安全、逃生要領，並懂得住宿在外應知的安全事項。

今天下午，學校也將在城牆古蹟旁舉辦音樂班耶誕音樂會，並有印度西塔琴演奏，讓師生在樂聲中過個不一樣的耶誕夜。

台南女中志工團今天為租賃生舉辦舉辦耶誕餐會，學生拿著耶誕禮物笑開懷。記者鄭惠仁／攝影
台南女中志工團今天為租賃生舉辦舉辦耶誕餐會，學生拿著耶誕禮物笑開懷。記者鄭惠仁／攝影
台南女中志工團今天為租賃生舉辦舉辦耶誕餐會，請學生吃大餐。記者鄭惠仁／攝影
台南女中志工團今天為租賃生舉辦舉辦耶誕餐會，請學生吃大餐。記者鄭惠仁／攝影

音樂會 警察 印度

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