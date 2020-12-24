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影／擔心老人家住山區用錯藥？藥師藥局「餐包」送到家
嘉義縣老年人口比例居全國之冠，為減少老人家錯誤用藥，縣府衛生局積極推動「社區藥局藥事照護」整合服務，首創「用藥餐包」為用藥長輩打包分類，今年更擴大服務至阿里山山區，鄉鎮涵蓋率達94%，縣長翁章梁今天到場檢視成果，表示會持續推動政策。
嘉義縣藥師協會蕭博勝長年於番路鄉執業，他說，許多子女在大都市工作，另山區交通不便，往來耗時，僅能利用休假時間帶長輩到大醫院就診，但子女若去上班或不在家時，長輩看不懂藥袋上的字，常會錯誤用藥。
因此蕭博勝接任理事長後，積極推動「用藥餐包」，子女將處方箋送到社區藥局，由藥師歸納整理，長輩只需定期服用「餐包」，藥師克服交通不便因素，定期訪視送藥，不僅減少老人家用藥錯誤，且能關懷獨居老人，減少風險。
蕭博勝說，藥師會在藥袋上面畫上簡單的符號，如早餐飯後服用的藥包便畫個太陽，晚餐飯後服用的藥包就畫個月亮，讓老人更容易理解；有些老人家起床易頭暈，藥師也會配防止低血壓的藥予以服用。
衛生局表示，嘉義縣目前已有45家社區藥局加入此計畫，佈建涵蓋率94%，照護人數達2217人次，將陸續推出「雲端藥歷整合」、「特殊劑型藥品用藥指導」、「整理藥物」等服務，貼合長者的需要。
衛生局代理局長趙紋華呼籲民眾，落實「五不原則」不聽別人推薦的藥、「不信有神奇療效的藥」、「不買地攤、夜市、遊覽車上賣的藥」、「不吃別人送的藥」、「不要推薦藥給別人」。
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