七股鹽山新裝置藝術亮相 黃偉哲誇護鹽神山

台鹽公司今年在七股鹽山打造的全新大型裝置藝術今天亮相，在鹽山上出現3朵造型可愛的蘑菇，出席開幕儀式的台南市長黃偉哲說，七股鹽山可說是「護鹽神山」，成為熱門景點。

台鹽公司上午在七股鹽山舉行年度大型裝置藝術開幕儀式，取名為「Good！菇菇！」的蘑菇造型地景裝置正式亮相，並配合「許願蘑菇」概念，在園區設置「心願運籤筒」，邀請遊客登上鹽山許願，抽出新年新運勢。

台鹽董事長陳啟昱表示，台南濱海地區有特殊的曬鹽歷史和自然生態，民國91年停止曬鹽後，七股鹽山保留珍貴的曬鹽歷史，也轉型成觀光教育景點，7年前開始在七股鹽山設置大型裝置藝術後，更成為雲嘉南濱海國家風景區內的熱門景點。

陳啟昱表示，七股鹽山裝置藝術作品已成為許多遊客期待的年度大事，象徵揮別舊年，帶來新氣象，今年的作品突破以往動物造型，打造出巨型許願蘑菇，配合雪白的鹽山，為園區營造濃濃耶誕氛圍。

黃偉哲表示，「Good！菇菇！」可說是非常好兆頭的裝置藝術，也讓人聯想起電玩遊戲瑪莉兄弟中的蘑菇，只是如今蘑菇變成主角，更有不同的感受。

他說，大家說台積電是台灣的「護國神山」，七股鹽山則可說是「護鹽神山」，爬上鹽山可以看到附近的漂亮風景，裝置藝術品更成為吸引遊客的另一個賣點，台鹽團隊在台南的深耕已獲得在地鄉親認同。